Assemblea pubblica per i referendum dell’8 e 9 giugno: appuntamento ad Andora

Andora. Si svolgerà sabato 10 maggio ad Andora alle ore 17 presso il palazzo Tagliaferro, un assemblea pubblica organizzata dal comitato referendario del ponente savonese per i prossimi referendum dell’8 e 9 giugno.

L’incontro informativo, vedrà l’intervento di Anna Traverso (segretaria provinciale ANPI)

“Sarà l’occasione per informare la cittadinanza sui quesiti referendari e sulle attività in del gruppo in vista della chiusura di campagna”.

Gli organizzatori “invitano la cittadinanza a partecipare e porre domande”.