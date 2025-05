Artigianato in Liguria: l’ente bilaterale ligure stanzia 700 mila euro per contributi a imprese e lavoratori

Liguria. L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato più di 700.000 euro di contributi per imprese e lavoratori. Dal 19 maggio al 20 giugno 2025 le imprese artigiane e i lavoratori del comparto potranno presentare domanda per accedere al contributo.

Per contrastare l’aumento dei costi energetici sarà riproposta una misura molto apprezzata: il bonus energia.

Vengono confermati gli importi destinati ai contributi esistenti fino a 1.000 euro per “incremento e mantenimento dell’occupazione”; 700 euro per la “maternità” e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”, “la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri”.

Laura Viacava, presidente dell’Ente Bilaterale, dichiara: «Anche quest’anno abbiamo stanziato una cifra significativa per dare supporto agli artigiani liguri con dipendenti: un segnale che testimonia la volontà delle associazioni artigiane e sindacali di sostenere la crescita delle imprese artigiane».

Per i lavoratori dipendenti sono stati finanziati tre nuovi contributi contro il caro vita: bonus energia, contributo per la frequenza dei centri estivi e per l’utilizzo del trasporto pubblico; invariati i contributi per la maternità, la carenza dei primi tre giorni di malattia, l’iscrizione per asili nido e la scuola materna. «Consapevoli della perdita del potere d’acquisto che colpisce le famiglie – spiega Claudio Donatini, vice presidente Eblig – abbiamo voluto inserire nuove prestazioni a supporto dei lavoratori del comparto».

Conclude Roberta Cavicchioli, direttore Eblig: «Le domande di contributo potranno essere presentate gratuitamente dal 19 maggio al 20 giugno 2025 agli sportelli dell’Ente presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure sul nostro sito www.eblig.it. .»