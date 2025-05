Aromatica: al centro il cibo, il territorio, la bellezza e le storie che ci uniscono

Diano Marina. All’interno di un calendario di eventi ricchissimo per qualità e quantità, “Aromatica, Profumi e sapori della Riviera Ligure” ospiterà sabato anche due imperdibili appuntamenti letterari da non perdere, che mettono al centro il cibo, il territorio, la bellezza e le storie che ci uniscono.

Alle ore 17.00, Oscar Farinetti sarà protagonista della presentazione del suo ultimo libro “Hai mangiato? Racconti per prendersi cura dell’essere umano” (Slow Food Editore). Imprenditore visionario e fondatore di Eataly e Green Pea, Farinetti ci guiderà in un viaggio tra parole, sapori e ricordi: un libro che intreccia guerra, amore, sogni e momenti di vita quotidiana, dando voce a personaggi famosi e anonimi, con uno stile capace di toccare cuore e mente. Storie ispirate dalle fotografie di Bruno Murialdo, che raccontano il cibo come gesto d’amore, come cura, come linguaggio universale. Farinetti ha ricevuto due lauree Honoris Causa, ha scritto vari libri di successo e tiene conferenze in tutto il mondo, devolvendone interamente gli introiti a due Fondazioni no profit: la Fondazione Mirafiore che si occupa di diffondere la letteratura e Earth (Eataly Art House) che si occupa di diffondere l’arte.

A seguire, alle ore 18.00, sarà il momento della presentazione del volume fotografico e narrativo “Liguria. Tra mare e montagna”, a cura di Angelo Surrusca (Slow Food Editore), un omaggio alla bellezza autentica della nostra regione. Dalle colline alle spiagge, dai borghi ai sentieri nascosti, il libro è un vero e proprio viaggio attraverso le quattro province liguri, ricco di fotografie suggestive, itinerari, racconti di artigiani e sapori da riscoprire. Un’opera che celebra l’identità ligure in tutta la sua diversità, sospesa tra il mare e l’entroterra. A conclusione di questo entusiasmante momento di condivisione, il pubblico potrà assaporare una piccola degustazione a base di prodotti legati al mondo Slow Food. L’evento è organizzato con la collaborazione della Condotta Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime.

Angelo Surrusca, classe 1969, è nato a Palermo, città in cui muove i primi passi nel mondo del giornalismo e inizia a interessarsi di enogastronomia. Dopo una breve parentesi milanese, dal 2000 vive in Piemonte e lavora a Bra (Cn) presso Slow Food Editore. È da sempre appassionato cultore di cibo, cinema, viaggi e shiatsu (non necessariamente in quest’ordine). Tra i redattori storici della guida “Osterie d’Italia”, si occupa negli anni della stesura e dell’editing di numerosi libri: tra i titoli più recenti “Pesce. La piccola pesca e la sua cucina”, “Grammatica illustrata della cucina italiana”, “Alta Langa”. Ha collaborato con giornali e riviste come “La Stampa” e “Famiglia Cristiana”; dal 2010 gestisce una rubrica dedicata ai Presìdi Slow Food sul mensile “Bell’Italia”. Dal 2023 è coordinatore redazionale della collana di itinerari di cui fa parte “Liguria. Tra mare e montagna”.

AROMATICA – INFO PRATICHE

9-11 maggio 2025 – Diano Marina – Ingresso libero

www.aromaticadianese.it – +39 335 838 6433 – aromaticadianese@gmail.com

