Ponente. Domani, venerdì 9 maggio, prende il via la dodicesima edizione di Aromatica, la rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici locali e alle eccellenze enogastronomiche della Liguria. L’evento trasformerà il centro pedonale di Diano Marina in un vivace palcoscenico di sapori, profumi e cultura, con un programma ricco di attività per tutti i gusti.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” offrirà expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora.

L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di partner qualificati: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino, Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia (sponsor).

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

Gli stand dei produttori apriranno alle ore 9:30, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire, degustare e acquistare prodotti tipici liguri, dall’olio extra vergine alle olive in salamoia, dai vini raffinati alle specialità gastronomiche.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è prevista per le ore 11 sul palco di Piazza Martiri della Libertà, con la cerimonia di apertura della 12ª edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”.

Oltre alla visita agli stand, venerdì i partecipanti potranno assistere a: Cooking show con chef stellati e talenti emergenti, a partire dalle ore 15, tra cui l’attesissimo “Riviera” di Michelangelo Mammoliti; degustazioni e laboratori nel padiglione dedicato, tra cui un viaggio tra le birre artigianali liguri alle ore 16; concorso Aromaticocktail per barman professionisti alle ore 13.

Questo il programma degli eventi di venerdì (QUI il programma completo):

ore 11: cerimonia di inaugurazione 12ª edizione “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”

ore 13: “Aromaticocktail”, concorso riservato a barman professionisti, a cura di Aibes

ore 15: “Riviera”, cooking show dello chef stellato Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura, Serralunga d’Alba, Cn) in collaborazione con Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia

ore 15.30: “I profumi dei romani attraverso i reperti del Museo Civico del Lucus Bormani”, a cura dello staff del Museo

ore 16: “Viaggio tra le birre artigianali della Liguria”, degustazione e intervento di alcuni produttori

ore 16: “Bosco e Riviera, una sinfonia di sapori tra la Liguria e Tortona”, cooking show della chef Anna Ghisolfi (Rist. Anna Ghisolfi, Tortona, Al)

ore 16.45: “Zero Waste, il futuro è oggi”, cooking show dello chef Davide Cristaldi (De Gustibus, Chieri, To)

ore 17: “Mille e una stroscia, la vera storia della stroscia di Pietrabruna”, a cura di Barbara Vatteone del laboratorio “La Colombiera”

ore 17.30: “Brandaconiglio”, cooking show dello chef Davide Bisato (Bona a Vui, Pompeiana, Im)

ore 18: “Il Moscato di Canelli”, presentazione e degustazione, a cura di Davide Canina e dell’Associazione Produttori Moscato di Canelli

ore 18.15: “Gnocchetti di castagne al sugo di funghi porcini”, cooking show dello chef Paolo Riolfo (Hotel Villa Elia, Calizzano, Sv).

Per una pausa gustosa, l’area street food in corso Roma Est sarà attiva dalle ore 10:00 alle 21:30, con proposte gourmet.

Aromatica proseguirà fino a domenica 11 maggio con un fitto calendario di eventi, tra cui cene a 4 mani, il Campionato del Mondo di Pesto Genovese al Mortaio e lo spettacolo musicale di Alis Ray sabato sera.

“Attività promozionale realizzata con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Capofila di progetto Azienda speciale Riviere di Liguria, Filiera locale “Insieme per un futuro sostenibile”