Arnasco. Grande partecipazione alla presentazione di Antonella Beltramo per “Ritratti di donne 3” ad Arnasco.

Giovedì 22 maggio, il bistrot della Cooperativa Olivicola di Arnasco ha ospitato un’affollata serata nell’ambito degli appuntamenti “AperOlio”, dedicata alla presentazione del libro Ritratti di donne 3 (Morellini Editore), curato da Sara Rattaro, una delle voci più sensibili della narrativa contemporanea.

Protagonista dell’incontro è stata l’autrice ligure Antonella Beltramo, unica della regione presente in questa terza edizione della raccolta. Il volume riunisce 24 autrici, ciascuna delle quali ha raccontato la vita di una donna straordinaria, spesso dimenticata, attraverso un episodio cruciale della sua esistenza. Beltramo ha condiviso con il pubblico il suo racconto dedicato a Dian Fossey, celebre primatologa e attivista per la conservazione dei gorilla.

All’evento ha partecipato anche Giamila Zaghloul, autrice di un racconto su Maryam Mirzakhani presente in Ritratti di donne 2, arricchendo la serata con ulteriori riflessioni sul progetto.

Ritratti di donne 3 prosegue il percorso iniziato con i precedenti volumi, narrando la resilienza, l’intelligenza e il talento di donne che hanno lasciato un’impronta profonda nella storia, sfidando i confini imposti dalla società. Il progetto ha anche una finalità benefica: tutti i proventi dei diritti d’autore sono destinati ad AIRETT, l’Associazione Italiana Sindrome di Rett, che promuove e finanzia progetti di ricerca e sostegno per le bambine affette da questa rara malattia neurologica.

Antonella Beltramo, residente a Verezzi, ha sottolineato come il suo racconto si inserisca in un periodo particolarmente significativo, coincidente con il Festival “Impronte di donne”, attualmente in corso nella sua città, che celebra storie di icone femminili.

La serata si è conclusa con un caloroso applauso da parte del pubblico, che ha apprezzato l’intensità delle letture e l’importanza dei temi trattati.