Arcobaleno: titolo ligure per la squadra Allievi nel campionato di prove multiple

Genova. Un nuovo weekend con trasferte decentrate e molteplici per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

A Genova Sturla due giornate dedicate alle prove multiple.

Conquista del titolo ligure per gli Allievi Arcobaleno schierati nel decathlon.

Enzo Peragine è secondo nella classifica generale, con p. 4.786 (migliori scores il 5.86 di lungo, l’1.77 nel salto in alto, 16.86 sui 110 ostacoli e 4.45.17 sui 1500).

Bronzo per Ittikorn Bonfante (per lui 3.737 punti e buone prove nel peso e nel disco, rispettivamente con m. 10.80 e 26.75, e nel lungo con 5.69). Ha pagato dazio sui 400, affrontati praticamente al passo a causa di un infortunio alla caviglia.

Chiude in 5° posizione Francesco Musante, 3.589 punti in totale: bene nel lungo (5.85), sui 100 (12.11) e nel disco (29.21), però con tre nulli nel salto con l’asta.

Nelle gare di contorno genovesi torna in pista, e lo fa con buona condizione e risultato da sottolineare, Samir Benaddi che si aggiudica nettamente i 400 correndo in 50.74. Ginevra Carloni è seconda, sempre sui 400, con il crono di 1.02.69. L’allieva Letizia Fiorito corre i 200 in 29.61. Enrico Lanfranconi chiude gli 800 in 2° posizione con il tempo di 2.00.01.

Leonardo Reale realizza un discreto 11.61 sui 100.

Gare anche a Donnas, in Valle d’Aosta, e ne approfitta Beatrice Musso per migliorare il proprio personale nel disco, grazie ad una spallata che fa volare l’attrezzo a m. 34,81. Bene anche i velocisti Andrea Biale (11.48 sui 100) e Anna Maria Cecconi (12.85, sempre sui 100, purtroppo con un po’ troppo aiuto dal vento, registrato a + 3,1 m/s).

Buon terzo posto dui 3.000 per Giorgia Bongiovanni, all’arrivo in 11.35.86.

Prove multiple anche a Vercelli, in Piemonte. Schierata in questa gara Giorgia Tagliapietra che si difende bene e chiude in ottava posizione generale, con un totale di 3.686 punti.

Le prove più convincenti arrivano dai 200, corsi in 27.36, dal lungo (5.13), dai 100 ostacoli (16.46) e dal peso (9.46).