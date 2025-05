Arcobaleno, Giulia Aiello parte alla grande: 12″05, record provinciale Juniores

Imperia. Meeting Maurina ad Imperia ed una Giulia Aiello subito “in palla”.

La giovane allieva di Fabrizio Massi, tesserata Atletica Arcobaleno, dopo i buoni progressi già evidenziati nella stagione al coperto, ha modo di confermarsi sin da subito come una delle protagoniste dello sprint ligure per l’annata 2025.

Nel meeting ponentino Giulia ha corso la batteria in un già valido 12.20, mentre in finale ha superato e stessa chiudendo in 12.05, vento regolare, 2° posto in classifica generale di giornata, nuovo PB ma anche nuovo record provinciale Juniores savonese (ad affiancare l’analoga prestazione realizzata nel 2009 da Valeria Berrino dell’Universale Alba Docilia).

Sui 100 ostacoli donne in gara Giorgio Tagliapietra che ha corso in 16.38 in batteria e confermandosi in 16.48 in finale, per conquistare la 5° piazza in classifica generale.

In ara anche una nutrita pattuglia di altri sprinter Arcobaleno impegnati sui 100 piani.

Citiamo il buon 11.50 realizzato dall’allievo Federico Chellini e, saltando all’ambito master, buon 12.40 ventoso, confermato da 12.43 regolare, per il sempre motivato (e competitivo) Paolo Macaluso (SM50).

Bene anche Mirko Morando (11.43) e Mattia Uccheddu (11.53).