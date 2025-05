Approvato in consiglio regionale il Ddl per la quotazione in borsa delle Pmi: “Nuove opportunità di crescita per il sistema produttivo ligure”

Liguria. “L’approvazione del Disegno di Legge 67 da parte del Consiglio regionale rappresenta un passaggio strategico per la competitività del sistema economico ligure. Con questo provvedimento, promosso dalla Giunta regionale e sostenuto con convinzione dal Dipartimento allo Sviluppo economico, Regione Liguria definisce un quadro normativo finalizzato a sostenere la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese attraverso percorsi di accesso ai mercati dei capitali”. Lo dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Con 18 voti a favore (maggioranza) e 11 astenuti il consiglio regionale ha approvato il disegno di legge 67 Promozione di processi di quotazione in Borsa delle piccole e medie imprese liguri. Il disegno di legge individua nella capitalizzazione e nella quotazione sui mercati europei strumenti essenziali per il rafforzamento strutturale delle PMI, che costituiscono oltre il 90% del tessuto imprenditoriale regionale.

Il provvedimento, che costituisce il primo atto legislativo della Regione su questa materia, intende migliorare il potere negoziale delle Piccole e medie imprese (PmI) anche nei rapporti con gli intermediari finanziari. In particolare la Regione riconosce come obiettivo strategico, nell’ambito delle proprie attività di programmazione e pianificazione, lo sviluppo dei processi di capitalizzazione delle piccole e medie imprese liguri e mira a incentivare la quotazione delle PMI liguri sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che meglio di altri possono rispondere alle necessità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Nel testo sono contenute le modalità operative di intervento della Regione, prevedendo la promozione e il sostegno ai percorsi di quotazione su questi sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

Alessio Piana (Lega Liguria- Salvini) ha illustrato il provvedimento e le sue finalità. Nel dibattito che ha preceduto il voto sono intervenuti Gianni Pastorino (Andrea Orlando presidente), Carola Baruzzo (Pd) e il presidente della Giunta Marco Bucci.

“Le piccole e medie imprese – sottolinea il consigliere delegato Alessio Piana – devono oggi affrontare sfide complesse sui mercati nazionali e internazionali. Dotarle di strumenti alternativi al credito bancario per finanziare crescita e innovazione significa rafforzare la loro solidità finanziaria, la capacità occupazionale e la proiezione competitiva. Con questa legge, Regione Liguria conferma il proprio impegno a fianco del mondo produttivo, adottando una strategia moderna, concreta e orientata allo sviluppo”.

In parallelo, è prossimo il lancio della prima misura operativa sul tema: “Quota Liguria”, iniziativa sperimentale cofinanziata con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro a valere sui Fondi FESR 2021-2027. La misura sarà presentata pubblicamente giovedì 5 giugno alle ore 9.30 a Genova, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, nell’ambito del convegno “Quota Liguria. Sostegno alle PMI che accedono ai mercati dei capitali”.

“Con Quota Liguria apriamo una nuova prospettiva per il nostro sistema produttivo – conclude Piana –. Sostenere le imprese nel percorso verso la Borsa significa incentivare crescita, attrattività e innovazione. È una misura innovativa a livello nazionale, ad oggi avviata solo in Lombardia, che conferma la vocazione della Liguria a favorire politiche industriali coraggiose e mirate. Invito tutte le imprese interessate a partecipare all’evento del 5 giugno per approfondire i dettagli dell’iniziativa e confrontarsi con esperti di settore e imprese già quotate.”

Al convegno interverranno rappresentanti istituzionali, esperti di Borsa Italiana – Euronext Group e alcune aziende liguri già presenti sui mercati europei. Le iscrizioni all’evento sono aperte sul sito di Regione Liguria.