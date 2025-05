Apicoltura e piccoli frutti, il vicepresidente di Regione: “Al via gli aiuti alle imprese danneggiate dalle gelate dell’aprile 2021”

Liguria. La Regione Liguria ha approvato il decreto che riconosce 560 mila euro di contributi in conto capitale alle imprese agricole danneggiate dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nei giorni 7 e 8 aprile 2021. Il provvedimento, predisposto dal Settore Ispettorato Agrario Regionale, prevede il ristoro per 80 aziende colpite nei settori dell’apicoltura e della coltivazione di piccoli frutti in numerosi Comuni delle quattro province liguri.

“Si tratta di un contributo concreto per sostenere chi produce e presidia il territorio – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura –. Un intervento atteso, che conferma la nostra attenzione verso un comparto strategico, spesso esposto agli effetti dei cambiamenti climatici. Grazie a un lavoro sinergico con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, abbiamo ottenuto la registrazione dell’aiuto ai sensi del nuovo Regolamento UE 2022/2472, assicurando risorse vincolate nel bilancio regionale 2025-2027: i pagamenti potranno partire già da questo mese di maggio 2025”.

L’intervento consente contributi fino all’80% del danno accertato, elevabili fino al 90% nelle zone svantaggiate, come previsto dalla normativa europea. Il danno, per essere risarcibile, deve superare il 30% della produzione lorda vendibile.

“Con questo provvedimento – aggiunge il vicepresidente – non solo diamo ristoro agli imprenditori agricoli che hanno subito gravi perdite, ma ribadiamo l’impegno della Regione nel garantire strumenti efficaci per la tutela delle filiere locali”.

Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sul sito istituzionale e su www.agriligurianet.it.