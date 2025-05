Andora, l’amministrazione comunale promuove un corso gratuito di preparazione all’esame di maturità

Andora. In vista del prossimo Esame di Maturità per gli studenti del quinto anno delle Superiori, l’Amministrazione comunale di Andora promuove un corso gratuito di preparazione a questo importante appuntamento, nel quale prende da sempre forma il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro e dell’università. Nel dettaglio, il prof. Daniele Martino (Vice Sindaco e delegato all’Istruzione) terrà due incontri nei giorni di Sabato 31 Maggio e Sabato 7 Giugno (entrambi alle ore 10 a Palazzo Tagliaferro); nel primo, si tratterà della preparazione alla prima prova scritta, con una attenta analisi delle modalità per un svolgimento efficace dell’elaborato; nel secondo, sarà affrontato il colloquio finale, con una particolare attenzione alla scansione dei tempi e alla chiarezza ed espressività dell’esposizione orale.

“La Maturità è da sempre un momento molto intenso e partecipato dagli studenti” – dichiara il Vice Sindaco Daniele Martino – “Lo scopo di questi due incontri è concentrare i ragazzi su come la loro preparazione e le loro abilità possano essere espresse al meglio durante il tema e il colloquio orale, in modo che l’Esame non sia visto come un percorso a ostacoli ma come il coronamento di una esperienza di studio e di vita scolastica. Ringrazio il Sindaco Mauro Demichelis per avere sostenuto da sempre questa importante iniziativa.”

Il primo cittadino di Andora a sua volta ha sottolineato “la volontà dell’Amministrazione di accompagnare i ragazzi nei momenti importanti della loro vita scolastica come l’esame di maturità, attraverso un corso che possa aiutare a focalizzare le modalità più utili per affrontarlo” – ha dichiarato Demichelis.

“Invito tutti i maturandi ad approfittare di questa opportunità che vede il Vice Sindaco Daniele Martino mettere a disposizione la sua professionalità come ha sempre fatto in questi anni – ha dichiarato l’Assessore Alexandra Allegri delegata alle Politiche Giovanili – So bene come un esame così importante possa creare ansie nei ragazzi. Questo questo tipo di attività ha anche l’obiettivo di favorire il dialogo su più fronti con le giovani generazioni, trasmettere tutta la nostra disponibilità allo scambio e alla comprensione delle loro esigenze anche in altri campi”.

I due incontri per i ragazzi saranno totalmente gratuiti e sono aperti anche gli studenti non residenti ad Andora.

Per ulteriori informazioni, il Vice Sindaco Daniele Martino è a completa disposizione al numero 329/8758601 oppure all’indirizzo di posta elettronica daniele.martino@comunediandora.it