Andora, il porto turistico premiato con la Bandiera Blu per il 38^ anno consecutivo

Andora. Il porto turistico di Andora celebra con orgoglio il conseguimento della Bandiera Blu per il 38° anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) per l’eccellenza nella qualità ambientale e nei servizi offerti. Un traguardo straordinario che conferma l’impegno costante verso la sostenibilità, l’innovazione e l’accoglienza.

Il presidente dell’Azienda Multiservizi Andora Fabrizio De Nicola, insieme ai consiglieri Manuela Marchiano e Gerry Gerundo, esprime la più sentita gratitudine al direttore Eugenio Ghiglione, a tutto lo staff amministrativo e agli ormeggiatori, per la loro dedizione, professionalità e instancabile impegno: “Ogni anno la nostra squadra dimostra passione, competenza e spirito di collaborazione – afferma De Nicola –. Questo riconoscimento è frutto di un lavoro condiviso, volto a garantire ai nostri ospiti un porto sicuro, accogliente e rispettoso dell’ambiente”.

L’obiettivo del porto turistico di Andora resta quello di migliorare costantemente i propri standard, affrontando con determinazione le sfide future e sviluppando progetti sostenibili e innovativi che rafforzino il ruolo del porto come punto di riferimento per il turismo nautico di qualità. Trentotto anni di Bandiera Blu sono un simbolo di continuità, fiducia e visione per il futuro: un impegno che continua, anno dopo anno, con la stessa passione di sempre.