Andora. Si è conclusa con successo l’edizione 2025 di Azzurro Pesce d’Autore, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del pescato locale e alla cultura enogastronomica ligure, che ha animato il porto di Andora nello scorso fine settimana con una nuova e apprezzata formula.

Organizzato dal comune di Andora con l’agenzia Immedia, ha proposto un ricco programma di incontri, showcooking e approfondimenti che ha registrato un’importante affluenza di pubblico, nel Palazzurro. Grande entusiasmo anche per l’area street food, curata dagli espositori e con passione e competenza dalle Associazioni locali e del porto, che hanno proposto piatti tipici della tradizione marinaresca ligure e locale.

“Azzurro Pesce d’Autore 2025 si è confermato un evento di qualità, in grado di coniugare intrattenimento, cultura gastronomica e riflessione sui temi ambientali – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis- Al centro di questa edizione, infatti, non solo le antiche ricette, le nuove tecniche di cucina e la presenza di giovani chef e nomi storici della ristorazione ligure, ma anche un importante momento di approfondimento sull’ecosistema marino, la salvaguardia del mare e le buone pratiche per un futuro sostenibile, grazie ai Blue Marina Award e all’intervento di un’ospite di prestigio come Donatella Bianchi”.

Il momento più significativo della manifestazione, è stato il conferimento del Premio “Azzurro Pesce d’Autore” alla giornalista e divulgatrice ambientale Donatella Bianchi, volto storico della trasmissione RAI Linea Blu, già presidente del WWF Italia e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Con il suo intervento, la Bianchi ha offerto al pubblico una preziosa riflessione sulla salvaguardia degli ecosistemi marini, analizzando la situazione attuale, le prospettive della blue economy e le esigenze delle comunità costiere, che devono essere coinvolte dalle istituzioni nelle politiche di salvaguardia e sviluppo sostenibile.

Determinante il contributo di tutti i protagonisti di Azzurro che hanno reso possibile questa tre giorni di successo, promossa e finanziata dal Comune di Andora, con la collaborazione tecnica della Delegazione di Spiaggia e dell’A.M.A., il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, della Provincia di Savona, e il sostegno di Regione Liguria, Gal Fish Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione De Mari, insieme all’Associazione Città dell’Olio, le associazioni locali e del porto, gli operatori dell’approdo turistico, COA, Pro Loco e tutti gli espositori presenti.

“Complimenti all’agenzia Immedia di Carlo Ferraro, incaricata dal Comune dell’organizzazione, per aver avviato il rinnovamento, alla COA e alla Pro Loco per l’allestimento con quel “tocco di Liguria” che ha reso ancora più autentica l’atmosfera della manifestazione – ha dichiarato il primo cittadino di Andora –Appuntamento al prossimo anno, con nuove sorprese e la stessa passione per il mare, il territorio e la buona cucina“.