Ancora spaccate a Savona, due ragazzi tentano di sfondare la vetrina di Prini 2: danno da migliaia di euro

Savona. Ancora una (questa volta tentata) spaccata a Savona ai danni di Prini 2, il negozio tra via Paleocapa e corso Italia. E’ successo la notte appena trascorsa intorno all’1. Ad avvisare il titolare, Giancarlo Di Maggio, sono stati i vigili dell’ordine. Sul posto è arrivata anche la polizia per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per individuare i due colpevoli, anche tramite l’aiuto delle immagini dell’impianto di videosorveglianza.

Dalle telecamere si vedono due ragazzi con due felpe. I due giovani prima con una mazzetta danno tre quattro colpi e poi con un punteruolo tentano di allargare la frattura. Vista la difficoltà, si arrendono. Non è chiaro se l’intenzione era quella di rubare o se il gesto rappresenta un puro atto di vandalismo.

I due ragazzi sono andati via a mani vuote. Non è stata portata via nessuna refurtiva, ma il danno è ingente: il vetro è antisfondamento e il suo ripristino comporta una spesa da migliaia di euro.

Prima del colpo nel negozio, i due giovani hanno danneggiato il dehors del bar vicino, Riv. N°9, buttando a terra tavoli e sedie.

Come nell’ultimo episodio, avvenuto ai danni del negozio Baraka, si è trattato di un tentativo di spaccata. Presubimilmente non c’è un collegamento con i furti che si sono verificati in precedenza nella zona dell’Oltreletimbro. In tutti i casi il modus operandi è sempre lo stesso: la vetrina è stata sfondata con un tombino.

I colpi sono stati messi a segno ai bagni Marinella di corso Vittorio Veneto, da “Le Bufale di Cuneo” (200 euro di fondo cassa) e la pizzeria-kebab “Fuoriluogo”(100 euro). Nel caso de “La Caffetteria” (ex bar Giò), invece, si è verificato solo un tentativo di furto, con la vetrata che si è crepata in modo visibile, ma non ha ceduto ai colpi della grata.