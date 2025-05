Ancora medaglie per la Ninart Academy di Albenga: Garrone e Ferrigno si aggiudicano il titolo italiano

Si conclude nel migliore dei modi la trasferta della scuola di danza ingauna Ninart Academy al campionato italiano F.G.I a Milano. Ancora altre medaglie per le allieve di Anna Busè, che continuano ad arricchire, evento dopo evento, la bacheca della scuola di danza albenganese.

La coppia composta da Garrone e Ferrigno si aggiudicano così il titolo italiano nella categoria L5 Open, aggiudicandosi il miglior piazzamento a livello nazionale.

Ecco il comunicato della società Ninart Academy:

“Ninart Academy in Federazione Ginnastica Italia vince il campionato italiano in categoria L5 Open. Viola Ferrigno e Carlotta Garrone si tingono d’oro alla finale del campionato italiano F.G.I., capitanate da Anna Busè, Nadia Ferrando e Sara Lettieri. Il giorno 1 maggio 2025 a Milano si è svolta la finale del campionato italiano circuito open. Ninart Academy, supportata dai colleghi oleggesi, diretti dal tecnico e giudice Marinella Taseva, entrano in pedana per la finalissima nelle vesti della società albenganese Ninart Academy con la coppia femminile Garrone-Ferrigno nella categoria L5 Open aggiudicandosi il titolo italiano. Un esordio d’oro per la società albenganese che punta alla crescita sportiva dei ragazzi con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza sportiva, sia dal punto di vista tecnico che artistico. Buonissimo piazzamento in finale anche per le coppie Foroni-Zone, Zambarino-Grollero e il trio Foroni-Robaldo-Apetrei. Il direttivo e i tecnici si dicono molto orgogliosi delle atlete albenganesi, augurandogli per il prossimo anno sportivo grandi successi. Ringraziamo gli sponsor Just Protein e LF Fabbro per il sostegno”.