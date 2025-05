Anche la savonese Giulia Chiovelli tra i protagonisti di Cliché, il nuovo show di Italy Bares al Teatro Repower di Milano

Savona. Questo weekend, al Teatro Repower di Assago, sarà in scena la sesta edizione italiana di Italy Bares, il charity show nato in America nel 1992. Lo spettacolo benefico di quest’anno, dal titolo “Cliché”, vedrà in scena oltre 150 performer italiani sotto la direzione artistica di Giorgio Camandona, che si uniranno per dare vita a uno musical che sensibilizza sull’importanza della prevenzione e sul combattere ogni forma di stigmatizzazione. E tra gli 8 protagonisti dello spettacolo, insieme a Katia Follesa e Angelo Pisani, ci sarà anche una giovanissima artista savonese: si tratta di Giulia Chiovelli, 12 anni, già nota nel mondo del teatro musicale per aver interpretato la protagonista Matilda nell’omonimo musical prodotto dal Teatro Sistina di Roma.

I 150 performer saranno guidati da undici coreografi, tutti a titolo completamente volontario, e daranno vita a uno spettacolo straordinario che è diventato un appuntamento imperdibile nella scena del musical italiano, per sensibilizzare il pubblico ad una cultura di prevenzione e combattere ogni forma di stigmatizzazione. La direzione musicale è di Elena Nieri e Antonio Torella, autore anche dei brani originali dello show.

Il progetto e la raccolta fondi sostengono l’attività di Anlaids Lombardia Ets, nel doppio ruolo di sostenitore e beneficiario, l’associazione che da oltre 30 anni si impegna contro Hiv, infezioni sessualmente trasmissibili e nuove infezioni virali. Italy Bares è in scena, dal 2019, anche grazie alla collaborazione di Compagnia della Rancia e con il supporto di Stage Entertainment.

Anche in questa nuova edizione ci saranno alcuni ospiti speciali: Katia Follesa e Angelo Pisani, che tornano sul palcoscenico di Italy Bares dando vita in questa edizione a due personaggi irriverenti e imprevedibili, insieme alla verve comica di Paolo Camilli. Con loro sul palco Gabriele Foschi, Martina Lunghi, Giulia Chiovelli e Gaia Baldi e, per la prima volta in scena, Edoardo Zedda e Agata Pisani. Completa il cast la speciale partecipazione di Virna Toppi, prima ballerina del Corpo di ballo del Teatro alla Scala che regalerà al pubblico un cameo emozionante durante un momento coreografico.

Cliché è diretto da Mauro Simone su testo di Elisabetta Tulli e Guglielmo Scilla per uno spettacolo che, quest’anno, si tinge di comicità, divertimento, ma soprattutto di inclusività.

La trama: l’allegra famiglia Rossi vive una vita fatta di cliché. Tutto trascorre normalmente: i genitori si occupano delle loro figlie e del lavoro, le due ragazzine vivono apparentemente serene la loro adolescenza. Fin quando arriva qualcosa che va a stravolgere la loro routine mettendo tutti in crisi e rompendo le loro sicurezze. Come se vivessero in una casa di vetro, le loro certezze si sgretolano e piano piano i loro pensieri prendono vita rivelando ciò che hanno sempre tenuto nascosto anche a loro stessi. Spesso ci rifugiamo in un’ideologia scontata senza essere curiosi di ciò che ai nostri occhi può apparire “diverso”.

Cliché si fa portavoce di un tema fondamentale: la diversità; apre un focus sull’inclusività e sulla necessità di trovare nuovi linguaggi e un nuovo vocabolario per parlare, capirsi, conoscersi e accettarsi, partendo proprio dal nucleo familiare. Lo spettacolo, in chiave comica ma non meno incisiva, ci invita a riflettere sulla necessità di scardinare i propri cliché e comprendere che nella vita siamo tutti in transizione. Dobbiamo solo acconsentire al cambiamento, smettendo di lottare contro noi stessi.

Di HIV, di AIDS, di infezioni sessualmente trasmissibili e di nuove infezioni è necessario continuare a parlare e Italy Bares, che all’inizio del 2025 si è costituita in Associazione ETS, lo fa attraverso l’arte e il teatro sensibilizzando il pubblico e unendo le persone in un impegno comune.

Italy Bares si avvale della collaborazione del team di espertǝ di Fondazione Diversity, per una corretta rappresentazione dei temi e delle persone.

Per il secondo anno Radio LatteMiele è media partner di Italy Bares.

CLICHÉ sarà in scena al Teatro Repower Via Giuseppe di Vittorio, 6, 20057 Assago (MI) il 17 maggio, ore 20:30, e il 18 maggio, ore 15:30. Biglietti da 20 a 70 euro, su ticketone.it e circuito Ticketone.