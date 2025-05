Finale Ligure. “Altra settimana intensa ma produttiva dedicata a ripulire la città. Tutti i danni sono stati censiti e sono in corso gli appalti. Sul Pora i lavori sono già visibili”. Lo ha detto l’assessore comunale ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure, facendo il punto sui gravi danneggiamenti provocati dall’alluvione del 20 maggio scorso.

“A Varigotti è in corso la sistemazione della zona del molo dove presto verrà installata la nuova ringhiera. Qui, non nascondo che si è un po’ eclissata la ditta che ha vinto da tempo l’appalto della pedana e l’ufficio tecnico sta già facendo i solleciti”.

Il Consorzio ha ripreso la posa del tubo in via Dante e sta intervenendo alla foce del Pora, dove gli eventi atmosferici hanno creato i maggiori danni e persistono criticità sulle arginature: “Nel frattempo abbiamo definito sempre con il Consorzio la riparazione straordinaria della fogna di via Dante che partirà verso ottobre”.

“So che molti hanno sofferto per il taglio di tre lecci nella zona di Fonalborgo. Credetemi, sono con voi ma erano diventati pericolosi” spiega l’assessore, rivolgendosi ai cittadini finalesi.

In tema di alberi e verde pubblico la giunta ha approvato in settimana un atto di indirizzo che chiede al dirigente dei lavori pubblici di affidare l’incarico di revisione di via Dante e come prescrizione ha imposto il filare di alberi sulla sinistra.

Alluvione Finale Ligure, i lavori di ripristino dei danni

“Tutto il resto persegue senza intoppi, frana di San Donato sull’Aurelia inclusa” conclude l’assessore finalese.