Finale Ligure. “I danni ammontano ad alcuni milioni di euro, le risorse ci sono perché abbiamo un avanzo di amministrazione capiente anche se per queste emergenze speriamo di essere aiutati dagli enti sovraordinati. Abbiamo già avviato le somme urgenze per circa mezzo milione di euro e la progettazione relativa agli interventi necessari”.

Il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, fa il punto a una settimana dall’alluvione che ha colpito Finale e l’immediato entroterra con esondazioni di torrenti, rottura di argini, allagamenti e frane.

Non è ancora stata definita la cifra esatta, ma i danni sono davvero ingenti: “E’ ancora in corso il computo preciso, in quanto anche nei giorni successivi qualcosa si muove su argini e versanti. La situazione più difficile è lungo il Pora dove sono crollate diverse porzioni di arginature. Da soli non siamo in grado di reggere tutto il colpo, parlo anche a nome dei colleghi sindaci dei Comuni più piccoli che hanno margini di manovra minore”.

Berlangieri lancia poi un appello a Regione e governo ai quali è stato già chiesto un aiuto dai Comuni interessati dal maltempo: “Gli enti devono per forza aiutarci, non ci si può fermare solo su procedure e formalismi“.

Nel frattempo prosegue la pulizia delle strade: “Dico a chi abita nelle parti periferiche che stiamo arrivando ovunque, ci sono voluti giorni. Ci sono due ditte che stanno girando insieme agli operai comunali. Le forze in campo sono tante, ma il territorio è molto vasto e stiamo procedendo progressivamente a liberare le strade dai detriti”.