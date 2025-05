Finale Ligure. Fango e detriti hanno letteralmente invaso Finalborgo, duramente colpita dall’ondata di maltempo che ha interessato oggi il savonese, con forti e intense piogge che hanno provocato l‘esondazione del torrente Pora, nella parte più a sud del corso d’acqua, all’altezza di un guado che facendo da tappo ha riversato le acque del fiume nel borgo.

La piena ha inoltre provocato la rottura di una porzione di argine del torrente, con la conseguente chiusura della strada di accesso al rione finalese. Un piccolo caseggiato poco distante è crollato a sua volta a seguito dell’alluvione, per la quale sono intervenuti anche trenta i volontari della Protezione civile regionale con idrovore e mezzi attrezzati.

Tra le operazioni effettuate, anche il taglio di un albero crollato in prossimità dello svincolo autostradale: non risultano persone evacuate dalle loro abitazioni. Alcune auto, senza alcun passeggero a bordo, sono finite nel torrente Pora, esondato anche verso Calice Ligure.

“Sicuramente gravi danni al territorio e al tessuto produttivo di Finalborgo – ha detto il vice sindaco Maura Firpo, impegnata come altri volontari ed esercenti a ripulire le stradine del borgo dalla fanghiglia -. Una allerta gialla che, forse, tanto gialla non era… In quanto il cumulo di pioggia è stato davvero impressionante ed è avvenuto in breve tempo”.

“Come amministrazione comunale siamo prontamente intervenuti nelle diverse situazioni di emergenza che si sono verificate, con la polizia locale e la stessa protezione civile ancora impegnata nelle perlustrazioni delle aree più critiche” aggiunge.

Maltempo nel savonese: alluvione a Finalborgo

“Se il livello di allertamento fosse stato diverso potevamo agire diversamente e preventivamente, ma così non è stato e ora dobbiamo fare i conti con le conseguenze di un evento alluvionale. Siamo impegnati nella conta dei danni e stiamo già valutando i primi interventi di messa in sicurezza“.

Oltre alla frazione di Gorra, rimasta senz’acqua per la rottura delle pompe a Perti, lo stop al servizio idrico ha riguardato la stessa Finalborgo: “Il personale tecnico del gestore è già sul posto e sta intervenendo per il ripristino del servizio”.

“Capisco la rabbia dei commercianti e degli operatori che si sono ritrovati invasi dal fango, ma la piena e l’esondazione ha sorpreso tutti. Ora dobbiamo prontamente tornare alla normalità” conclude la vice sindaco finalese.

Sul fronte della viabilità, seppur con attenzione e prudenza per la presenza di detriti, è tornata percorribile la strada per Calice: a seguito degli allagamenti, pietre e pozze d’acqua sono ancora presenti sul tratto della Sp 490.