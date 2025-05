All’IC Spotorno – Quiliano “Martiri della Libertà” la finale provinciale del campionato di disegno tecnico

Quiliano. Grande fermento ed emozione palpabile oggi presso l’IC Spotorno – Quiliano “Martiri della Libertà” con sede a Valleggia (Quiliano), che ha ospitato l’attesissima Finale Provinciale del Campionato di Disegno Tecnico. L’evento assume quest’anno un significato ancora maggiore per la Provincia di Savona, che per la prima volta ha visto la partecipazione di ben 27 talentuosi studenti delle classi prime degli Istituti Secondari di I grado, i quali hanno aderito con entusiasmo al progetto.

Provenienti da Andora ad Alassio, toccando Laigueglia, Ortovero, Cairo Montenotte, Dego, Spotorno, Noli e, naturalmente, Valleggia, i giovani finalisti hanno portato con sé non solo la loro abilità tecnica, ma anche una palpabile carica di sana preoccupazione e adrenalina.

La prova finale, della durata di un’ora, ha messo alla prova la loro precisione e la capacità di rappresentare un insieme di figure piane inscritte e circoscritte: un compito impegnativo che ha richiesto concentrazione, metodo e una solida comprensione dei principi fondamentali del disegno tecnico.

L’atmosfera era carica di attesa mentre i ragazzi, armati di squadra, compasso e matita, si sono dedicati con impegno alla realizzazione dei loro elaborati. Questo ha rappresentato un momento importante per questi giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi e di mettere in mostra le competenze acquisite.

Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi dei vincitori di questa stimolante competizione. Indipendentemente dal risultato finale, l’entusiasmo e la passione dimostrati da tutti i partecipanti rappresentano un segnale incoraggiante per il futuro del disegno tecnico e per la valorizzazione delle competenze tecniche fin dalla giovane età. Un plauso va agli studenti, ai docenti che li hanno preparati con dedizione e all’IC Spotorno – Quiliano per aver ospitato e organizzato questa significativa iniziativa a livello provinciale, segnando un debutto importante per la Provincia di Savona in questa competizione e aprendo le porte alla prossima sfida nazionale che si terrà a Rieti ad ottobre.