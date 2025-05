Allerte meteo nei Comuni di confine e danni da maltempo in aree non estese: interrogazione di Vaccarezza (FI) in Regione

Liguria. “Valutare la possibilità di istituire un apposito fondo regionale per venire incontro e far fronte a due particolari situazioni che riguardano rispettivamente, in caso di allerta meteo e di danni da maltempo, i Comuni di confine e le aree che subiscono danni localizzati che non possono essere riconosciuti nel quadro della dichiarazione di stato di emergenza nazionale”. È quanto chiede il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI) con un’Interrogazione alla Giunta Bucci che verrà discussa nella prossima seduta di Consiglio Regionale.

Due gli esempi che il consigliere Vaccarezza cita nell’Interrogazione, a supporto della sua richiesta: il primo è quello di Piana Crixia, il Comune più settentrionale della provincia di Savona e confinante con tre province piemontesi: “Il 17 aprile scorso – spiega il consigliere di Forza Italia – il Comune si è trovato in allerta gialla per piogge e temporali, mentre i confinanti Comuni del Piemonte erano interessati da allerta arancione. Quel giorno Piana Crixia è stata colpita dalla piena del Rio Madonna proveniente da un confinante Comune piemontese in allerta arancione; questa piena ha causato, a Piana Crixia, criticità in qualche modo paragonabili a quelle verificatesi in conseguenza degli eventi calamitosi dell’ottobre 2024”.

Il secondo esempio portato dal consigliere Vaccarezza riguarda quanto accaduto il 20 maggio scorso nei Comuni di Finale Ligure, Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Vezzi Portio e Rialto: “Nonostante i significativi danni provocati dal maltempo in quel giorno” osserva Vaccarezza “a causa della limitata estensione territoriale delle aree colpite questi Comuni non potranno accedere alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale, condizione previa e necessaria per il riconoscimento e l’erogazione di adeguati ristori”.

“Per questi motivi – sottolinea il consigliere – ho deciso di presentare l’Interrogazione. In questi anni Regione Liguria ha sempre dimostrato la propria puntuale attenzione ed una concreta ed efficace capacità di programmazione, gestione ed azione in tema di prevenzione e mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico e di sostegno ai Comuni interessati dalle conseguenze dei fenomeni meteorologici calamitosi. Sono certo che anche in questi casi particolari da me evidenziati saprà individuare un percorso capace di dare risposte concrete ai territori interessati”.

“Credo che, nel quadro del percorso di riconoscimento ed attuazione dell’autonomia differenziata, si potrebbero introdurre, rispetto alle problematiche che ho sollevato, meccanismi più flessibili e mirati, quali ad esempio l’istituzione di un apposito fondo di solidarietà da porre nella disponibilità regionale, attivabile con procedure semplificate per eventi di minore entità ma con impatto significativo a livello locale”, conclude Vaccarezza.