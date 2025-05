Albissole, c’è già l’annuncio: Cattardico è il nuovo allenatore

Albissola. Nelle scorse ore era nell’area che si sarebbe potuti arrivati alla fase dell’annuncio per l’Albissole per il nuovo allenatore. Le quotazioni di Cristian Cattardico erano salite talmente tanto da portarlo a diventare il favorito principale per la panchina. E poco fa ecco arrivare il comunicato che porta l’ufficialità: è l’ex tecnico della San Francesco Loano il prescelto dal club ceramista. Con lui ci sarà anche il preparatore dei portieri Pierluigi Ghilardelli, che torna nell’ambiente biancoceleste.

La nota:

“Il nuovo Mister delle Albissole 1909 per la Stagione 2025-2026 sarà Mr. Cristian Cattardico.

Ultime due stagioni al San Francesco Loano con un Campionato di Promozione vinto e una buona stagione in Eccellenza, già tecnico dell’Alassio in Eccellenza, Pro Savona in Prima categoria e Bragno in Promozione , premiato come miglior Mister 2023 2024. Ad affiancarlo come Preparatore dei portieri ci sarà Mr.Ghilardelli, già tra le fila Ceramiste con Mr.Monteforte e Mr.Fossati. Per entrambi parlano gli ottimi risultati raggiunti sul campo sia da giocatori sia da allenatori.

La Società e tutto il direttivo augura ai Mister un buon lavoro. Forza Albissole”.