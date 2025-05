Albissola SwimGames, Swim e Swim & Run: grande attesa per la gara tra mare e terra

Albissola Marina. C’è grande attesa per un appuntamento che compie 10 anni e che rappresenta un evento che, da sempre, ha dimostrato grande interesse e numeri. Tutto pronto per Albissola SwimGames: Swim e Swim & Run che torna per tutti gli amanti dello sport e del mare. Miglio di nuoto e nuoto e corsa.

“Due gare. La prima alle 10, la seconda alle 11 e un quarto. – ci spiega come si articolano le due competizioni Gianni Abbriata, l’organizzatore, che fa un po’ di storia di questo ormai atteso e consolidato appuntamento – Siamo qui dal 2015, un anno di stop a causa della pandemia. Questo evento fa parte di una fase di destagionalizzazione e ci mettiamo il cuore per armonizzare tutto il paesaggio per il fatto che sia un ‘transito’: mare, spiagge, e anche città con la Passeggiata degli Artisti coinvolta in questo bel momento di sport”. Per iscriversi, informazioni sul sito www.runrace.info.

Il sindaco Gianluca Nasuti, orgoglioso di questo avvenimento che lega lo sport alle bellezze tipiche della sua città. “Swim Games, in origine Miglio della Madonnetta proprio per dare un significato a una delle bellezze del nostro territorio che è questo scoglio. Poi, negli anni, diventata veramente, anche con la corsa, uno degli appuntamenti imperdibili di fine primavera, della stagione sportiva della nostra Albissola. La abbiamo spostata un po’ più in là come data – conclude – proprio per confidare in una bella giornata anche del punto di vista del tempo”.