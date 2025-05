Albissola, controlli di staticità e sicurezza dei pini sulla passeggiata degli Artisti

Albissola Marina. Prove di trazione, ieri sera, sulla passeggiata degli Artisti per controllare staticità e sicurezza dei quattro pini, “Pinus Pinea“, nel tratto davanti a piazza del Popolo. Sono stati effettuati e, nel contempo, ultimati grazie a una ditta specializzata e al tecnico agronomo del Comune.

“Ieri sera abbiamo condotto e terminato le prove di trazione sui 4 pini storici presenti sul lungomare di fronte alla piazza del Comune per valutare la loro stabilità strutturale e la sicurezza. Le prove di trazione sono un metodo non invasivo – rimarca il vicesindaco Luigi Silvestro – per valutare la stabilità di un albero, utilizzando un argano per applicare una forza controllata al tronco e misurandone la deformazione e l’inclinazione con dei sensori appositi. Questo metodo permette di individuare eventuali criticità non visibili a occhio nudo e di prendere così decisioni informate riguardo alla gestione delle alberature indagate”.

“I dati di queste verifiche – spiega – saranno ora elaborati da un apposito software secondo parametri e criteri tecnico-scientifici basati su elementi oggettivi come la collocazione, la specie, età e condizioni ambientali degli alberi monitorati. Nei prossimi giorni – prosegue Silvestro che è anche assessore ai Lavori Pubblici – avremo i risultati di questi monitoraggi, che contribuiranno a definire se necessarie o meno determinate eventuali azioni per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio arboreo civico. Detto intervento di verifica precauzionale preventiva sulla stabilità di questi importanti esemplari arborei, costituisce l’ultimo tassello di un percorso di monitoraggio e verifica (VTA) già ultimato nelle scorse settimane e mirato su una quindicina dei principali e più datati alberi comunali presenti sul nostro territorio, con l’obiettivo di valutarne lo stato di salute”.