Albissola, al via i lavori di regimazione delle acque bianche nell’ultimo tratto di via Rossini

Albissola Marina. Via ai lavori per il rifacimento e l’ampliamento del canale di regimazione delle acque bianche lungo l’ultimo tratto di via Rossini compreso tra viale Perata e fino all’intersezione con via Boito. Ne dà notizia il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Silvestro che aggiunge: “l’intervento servirà per migliorare l’efficienza della rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche anche della vicina via Forzano le cui caditoie scaricano sulla tubazione che è proprio oggetto dei lavori”. L’intervento avrà una durata prevista di quattro settimane per un investimento complessivo stanziato di 78.547, 26 euro comprensivo di Iva e oneri della sicurezza.

Con oggi sono iniziati dunque i lavori: “Brevemente il progetto di potenziamento di questa tratta di condotta di convogliamento delle acque piovane, predisposto dal settore Lavori Pubblici comunale – spiega Luigi Silvestro – prevede il completo rifacimento della vecchia tratta di canalizzazione risultata, a seguito di recenti verifiche e video ispezioni da parte dei tecnici comunali, inadeguata per dimensione e danneggiata in alcuni punti, attraverso il taglio della pavimentazione stradale e relativo scavo fino ad una profondità massima di 2 metri, la posa in opera di una nuova tubazione in polietilene ad alta densità a parete strutturata per fognature stradali, di dimensione maggiorata rispetto all’attuale condotta”.

“Infine – prosegue il vicesindaco – il tratto stradale interessato dallo scavo per le lavorazioni sarà riempito per permettere la stesura della nuova pavimentazione stradale d’usura (tappeto d’asfalto). A seguito di recenti verifiche tecniche sono emerse alcune criticità inerenti lo smaltimento delle acque meteoriche in via Rossini dovute in parte ad una ridotta capacità idraulica della relativa condotta di convogliamento delle acque meteoriche che si sviluppa nella parte terminale del tratto stradale fino indicativamente all’intersezione all’altezza di via Boito. Questo attuale sottodimensionamento/restringimento dell’attuale vecchia condotta, compresi alcuni elementi di degrado evidenziati soprattutto lungo i punti di giuntura della stessa, hanno portato alla necessità di provvedere quanto prima alla progettazione e realizzazione di un intervento di sostituzione e potenziamento di questo tratto di tubazione di convogliamento e raccolta delle acque piovane, in modo da mitigare/ridurre il rischio di potenziali allagamenti non solo per Via Rossini ma anche per migliorare il deflusso delle acque piovane nella limitrofa Via Forzano i cui scarichi vanno a collegarsi su detta tubazione”.

Ora le regole per il traffico in zona: “Per l’attuazione delle lavorazioni e sino alla fine dei lavori, si è prevista la necessità di installare il cantiere mobile e conseguentemente, imporre la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Rossini compreso tra il civico 7 e l’incrocio con viale Faraggiana e via Boito. Nel medesimo – specifica Silvestro – si rende necessario istituire il divieto di sosta relativo agli stalli lato mare (dal civ. 16 di via Rossini fino all’incrocio con viale Faraggiana), mentre nel tratto a monte (lato viale Perata) sarà quindi da istituire un doppio senso di circolazione dedicato al traffico residenti volto al raggiungimento delle proprietà private laterali alla via. Al fine di consentire il raggiungimento pedonale del civico 1 sarà realizzato un camminamento da viale Faraggiana”.

“E’ stato inoltre predisposto provvisoriamente -continua – lo spostamento lungo viale Faraggiana, all’altezza del civico 48 per un periodo pari alla durata dei lavori, di quattro stalli in uso alla P.A. Croce d’Oro la cui sede è vicina all’area di cantiere. Durante la seconda parte dell’intervento, per l’attuazione delle lavorazioni volte al parziale attraversamento dell’incrocio tra viale Faraggiana/via Boito, si prevede la necessità di imporre l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico (o movieri), nel tratto appunto frontestante l’incrocio tra via Rossini, viale Faraggiana e via Boito. Le lavorazioni saranno svolte stanti le condizioni meteo favorevoli, in assenza delle quali verranno rinviate”.

“Mi scuso anticipatamente – sottolinea il vicesindaco – per i disagi che inevitabilmente questo cantiere provocherà ai residenti dell’area interessata dai lavori che sono necessari per aumentare la sicurezza idrauliche del quartiere e ringrazio i cittadini per la loro collaborazione e pazienza”.