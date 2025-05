Albisola, tutto pronto per “L’invenzione del fantastico”: evento per appassionati di animazione e serialità televisiva

Albisola Superiore. Oggi (10 maggio), dalle ore 18 alle 19, la Biblioteca “Manlio Trucco” di Albisola Superiore ospiterà l’evento “L’invenzione del fantastico – I mestieri dell’immaginario nella cultura pop”, un incontro pensato per appassionati di animazione e serialità televisiva.

Ospite speciale sarà Armin Taghdisirad, character designer e “vis dev artist” attivo nell’industria dell’intrattenimento internazionale. Ha collaborato con importanti case di produzione come Dreamworks e Marvel Universe, contribuendo tra l’altro alla serie “What If…”, distribuita in Italia da Disney+. Tra i diversi diversi progetti curati nella già intensa carriera si trovano lungometraggi, serie animate, cortometraggi e spot pubblicitari, includendo anche design per giocattoli e graphic design.

Di seguito, un parziale elenco (alcune attività sono coperte da accordi di non divulgazione) dei progetti seguiti: 2024 (dicembre 2024 – gennaio 2024) / Dreamworks – Visual Development Artist su un lungometraggio animato Dreamworks; 2024 (febbraio 2023 – presente) / CicaBoom – Lead Character e modellatore a tempo pieno per spot e giocattoli di Crunchyroll My Hero Academia, Toei Animation One Piece, Marvel Avengers e GOTG3, Mediaton Naruto ecc; 2023 (settembre 2021 – febbraio 2023) / Company3 e SDFX Studio – Character Designer e Visual Development Artist a tempo pieno per “What if…?” seconda stagione di Marvel Studios e per l’episodio “Alvaro Reignition” di “Free Fire Tales”.

E ancora: 2021 (giugno 2021 – febbraio 2023) / CicaBoom – Character Designer a tempo pieno per la serie TV Letrabots e Marvel Boomez; 2021 (freelance) / Vulture Head Animation Studio – Character Designer su una serie TV animata; 2020 (freelance) / Leo Sanchez Studio – Visual Development Artist 2D a dicembre su una serie cinematografica non annunciata; 2020 (freelance) / Artivie Animation – Character Modeler.

La Formazione di Armin comprende l’Accademia di Belle Arti – Genova, Italia Laureato con 110 e lode (equivalente a 4.0 con il massimo dei voti nel sistema USA) la Concept Design Academy di Pasadena (Workshop di illustrazione sci-fi con Maciej Kuciara, 2014, Workshop su archetipi e struttura della storia con Ryan Meinerding, 2017)

L’incontro sarà strutturato come una conversazione dal vivo moderata dal giornalista Corrado Gigliotti, durante la quale si parlerà di: come nasce un personaggio animato; le fasi del lavoro nell’industria dell’animazione; l’evoluzione della serialità TV; cosa succede dietro le quinte delle grandi produzioni; uno sguardo attuale sull’universo della cultura pop.

L’evento è organizzato dal Comune di Albisola Superiore in collaborazione con Starfilm – Cantiere delle Idee, e si inserisce nel programma di divulgazione culturale “Cultura360”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.