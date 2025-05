Albisola Superiore. La Croce Verde di Albisola Superiore ha festeggiato oggi 80 anni di attività. Nata nel lontano 10 maggio 1945, da 80 anni è al servizio dei cittadini.

L’evento è stato un mix tra giochi e arte rivolte ai più piccini, manifestazioni scenografiche e momenti più “istituzionali” dove la Pubblica Assistenza ha incontrato i cittadini mostrando un po’ di se.

La Croce Verde offre servizi molto importanti per il territorio sia a tutela della salute che di aspetti di natura sociale. I cittadini le sono molto riconoscenti e la considerano uno degli elementi identitari della città. La Croce Verde, oltre ai suoi scopi prioritari, è impegnata su molti fronti fra cui quello della formazione dei soccorritori laici e quello di rappresentare un punto di riferimento e di aggregazione per i giovani.

All’inizio della festa sono state esposte alcune opere artistiche in ceramica e sono state ricevute le autorità, il consigliere Regionale del PD, Roberto Arboscello, il vicesindaco Luca Ottonello, e l’assessore comunale Simona Poggi, e le consorelle in Piazzale Marinetti.

Inaugurati poi un’ambulanza donata dai militi alla cittadinanza, con il contributo della Fondazione De Mari, e un pulmino destinato ai servizi sociali. Dal pomeriggio è stato poi dato spazio all’inizio delle attività del Ludobus per i più piccoli e all’inaugurazione di un defibrillatore donato da Alessio e Cristian Binello in ricordo del papà Alessandro, ex carabiniere in pensione morto un anno fa, a soli 56 anni, per un incidente stradale. Verrà posizionato nel parcheggio pubblico fronte passeggiata Eugenio Montale di Albisola, zona vecchia stazione al Centro Informazioni Turistiche (IAT).

guarda tutte le foto 15



Albisola, la Croce Verde compie 80 anni

L’installazione del DAE fa parte del progetto Salvaterra, nato dall’idea della pubblica assistenza albisolese, a cui in seguito ha aderito anche la Croce Bianca di Savona.

In conclusione sono state conferite le benemerenze e sono stati premiati i militi.

Tutti gli eventi che sono stati organizzati hanno avuto lo scopo di rendere omaggio a chi allora decise di fondare questa associazione, e di ringraziare tutti i volontari che hanno contributi, nel corso di questi decenni, a costruire l’attività di solidarietà e soccorso.

“In ottanta anni abbiamo dovuto modificare il nostro modo di fare volontariato, la nostra formazione, i nostri mezzi, ci siamo adattati e resi disponibili ad aiutare chiunque in situazioni spesso inaspettate, dalle calamità naturali, alla pandemia, alle guerre, ma non abbiamo disatteso i valori e gli scopi per cui la nostra Croce Verde è stata fondata. Sono stati inaugurati due nuovi mezzi, un Fiat Ducato 2.2 140 cv per trasporto disabili, ed un Fiat Ducato 2.2 180 cv autoambulanza”, ha affermato il presidente Emmanuele Pescio.

In Croce Verde sono iscritti 500 soci di cui 150 volontari.