Albisola, iniziati i lavori per la realizzazione di nuovi loculi e ossari al cimitero Brogia

Albissola Marina. Termineranno intorno alla fine di luglio i lavori al cimitero Brogia per la realizzazione di 32 loculi e 35 ossari. Ne dà notizia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro. Il Comune coprirà la spesa: circa 100 mila con risorse proprie.

Il vicesindaco Silvestro spiega il perché dell’intervento: “Il cimitero comunale Brogia è agevolmente accessibile dalla viabilità pubblica, sia attraverso l’ingresso principale situato in Via delle Rogazioni, sia dall’accesso secondario ricavato a monte di via Collette. Il complesso cimiteriale si sviluppa su 4 livelli, posti a quote successive, che coincidono con lo sviluppo nel tempo verso monte del complesso. Le Cappelle di famiglia sono state realizzate anche in un’area laterale soprelevata in corrispondenza della parte bassa, più antica. I corpi invece che ospitano i colombari sono sistemati su tre lati, ed incorniciano, ai vari livelli, un’area centrale lasciata a prato che si apre verso la valle: in tali aree centrali si trovano gli spazi destinati alle fosse a terra, in parte in corso

di revisione”.

“L’amministrazione civica, trovandosi nella necessità di implementare la disponibilità di loculi, anche in parte da destinare ad ossari, ha escluso un’ulteriore sviluppo edilizio cimiteriale verso monte, od anche verso i declivi laterali, che comporterebbe un impegno gravoso sia sotto il profilo tecnico che economico ed ambientale, ed ha invece predisposto una progettazione che ha così configurato un assetto planivolumetrico complessivo, una sorta di piano di sviluppo cimiteriale, che prevede l’occupazione delle nuove strutture che ottimizza gli spazi disponibili delle aree centrali, pur mantenendo alcuni spazi destinati all’inumazione: le aree individuate per l’ampliamento sono il Campo C ed il Campo D, attualmente libere. L’assetto proposto per l’espansione attualmente in corso delle strutture è pertanto quello di massima occupazione possibile degli spazi, così da fornire all’amministrazione un quadro della disponibilità in prospettiva di loculi e ossari. La scelta è stata quella di procedere per lotti, in base alle risorse a disposizione ed alle necessità del periodo: la scomposizione dei volumi in moduli di dimensioni contenute consente infatti un’estrema flessibilità di intervento, in molteplici fasi successive modulabili”.

“Nel 2024 – spiega – è stato infatti realizzato il primo lotto con 32 nuovi loculi, mentre attualmente è in corso da alcuni giorni il nuovo cantiere per la costruzione di un ulteriore secondo blocco di 32 loculi da realizzarsi in adiacenza a quello precedente di recente ultimazione, e di un nuovo blocco di 35 ossari, appoggiato ad uno dei colombari esistenti, sfruttando uno spazio residuale, sempre nell’ambito del campo D, sempre in diretta continuità, e tecnica con il progetto complessivo di ampliamento delle dotazioni cimiteriali approvato dal Comune su proposta dell’assessorato ai lavori pubblici”.

Poi descrive la realizzazione di questo ulteriore nuovo secondo lotto “che prevede appunto la costruzione di un ulteriore blocco di 32 loculi, in adiacenza a quello precedente di recente ultimazione (lotto 1), e di un blocco di 35 ossari, sempre nell’ambito del campo D del camposanto Brogia. Il presente lotto 2 si compone come già detto in continuità di stile e materiali con il precedente lotto 1, con i nuovi corpi di fabbrica orientati in senso longitudinale, perpendicolari al mare (i visitatori dei nuovi lotti avranno sempre la vista libera verso valle), sono collocati alla quota del prato, quindi più in basso rispetto al piano di calpestio dei fabbricati attuali, hanno tutti sviluppo verticale contenuto (avere 4 loculi in altezza consente una più agevole fruizione da parte dei visitatori) e soprattutto sono scomposti in blocchi, tutti di dimensioni contenute, al fine di agevolare la realizzazione dell’ampliamento in progetto attraverso lotti successivi (ogni modulo è realizzabile singolarmente ed assemblabile con i successivi). La soluzione proposta conferma dunque l’installazione di loculi prefabbricati a struttura modulare metallica e guscio in polietilene a costituire un sistema prefabbricato componibile e innovativo che unisce la velocità di esecuzione con caratteristiche tecniche adeguate alle necessità: il guscio in polietilene, che a fine vita dovrà poter essere riciclato nella percentuale prevista dal DM 23 giugno 2022 N 256 – Criteri Ambientali Minimi – dovrà essere realizzato in un unico stampo senza giunzioni o raccordi per rispondere ai requisiti di impermeabilità a liquidi e gas richiesti dalla normativa cimiteriale vigente.

La struttura verrà rivestita esternamente in continuità con il blocco precedente, con lastre in marmo spessore 2 centimetri. Le lapidi saranno fissate alla struttura tramite borchie in acciaio (o bronzo) di diametro 5,5 centimetri avvitate ad un perno inserito sui montanti della struttura e presentano una rondella spaccata che serve ad estrarre una lapide per volta tenendo in sicurezza le

restanti. Le dotazioni impiantistiche prevedono la provvista e posa del sistema di raccolta delle acque meteoriche, costituito, oltre che da gronda e pluviale che raccolgono le acque della copertura in progetto, da 2 pozzetti di ispezione, collegati per tramite di tubazioni in PVC alla caditoia esistente che si trova accanto alla fontanella ai margini del prato. È altresì prevista la realizzazione di impianto elettrico, così da fornire illuminazione soffusa ai loculi. Questo secondo lotto conta una spesa di complessivo di circa 100 mila euro compresi oneri per la sicurezza e Iva (esattamente pari a 100.857,37 euro). Salvo imprevisti e/o maltempo, fine lavori lavori prevista entro il mese di luglio prossimo.