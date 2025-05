Albisola, il 16 maggio l’inaugurazione del nuovo Golden Padel Village di Luceto

Albisola Superiore. E’ in programma venerdì 16 maggio alle 15 l’inaugurazione del nuovo Golden Padel Village, un centro sportivo di nuova costruzione dedicato a tutti gli amanti del padel situato in via Saettone a Luceto, ad Albisola Superiore.

La struttura dispone di due campi coperti di ultima generazione, un campo scoperto, una Club House accogliente per rilassarsi dopo le partite, spogliatoi moderni con accesso diretto ai campi e un ampio parcheggio gratuito. Insomma, una struttura pensata per offrire il massimo comfort e divertimento, sia ai principianti che ai giocatori esperti.

Il Golden Padel Village sarà aperto tutti i giorni per partite, allenamenti ed eventi. Per info e prenotazioni contattare i numeri 3400655212 o 346 5200851.