Albisola, al Cinema-Teatro Don Natale Leone i ragazzi incontrano la Costituzione

Albisola Superiore. Come oramai avviene da qualche anno giovedì pomeriggio, presso il Cinema-Teatro Don Natale Leone di Albisola Superiore si è tenuto un incontro rivolto ai neo maggiorenni albisolesi ai quali è stata consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

L’evento è stato organizzato dalla sezione Anpi “Saettone-Ferrari-Casarino” di Albisola Superiore con la collaborazione del Comune di Albisola Superiore e delle associazioni del territorio.

“E’ stato un incontro davvero ricco di contenuti e di emozioni – afferma l’assessore con delega alle associazioni e al volontariato Calogero Massimo Sprio – quello che si è tenuto presso il Don Natale Leone; con l’ANPI collaboriamo oramai da molto tempo nella realizzazione di molteplici eventi nel corso dell’anno che fungano da strumento per mantenere viva la memoria rispetto alla lotta di liberazione avvenuta in Italia dall’occupazione tedesca con la Resistenza Partigiana”.

“In particolare – prosegue Sprio – nel corso dell’evento tenutosi giovedì al termine dell’ introduzione e dei saluti formulati dalla presidente dell’ANPI albisolese Silvia Parodi e dal sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini si è tenuto un bellissimo spettacolo nel corso del quale gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Quiliano, nell’ambito del progetto Incantando e sotto la guida di Dario Caruso di Social Music Projects, hanno alternato canti e letture di poeti e di personalità istituzionali come l’amato Presidente della Repubblica e Partigiano Sandro Pertini; all’interno di questo percorso finalizzato a stimolare delle riflessioni sulla Costituzione si sono inseriti anche due interventi di Maurizio Piccone che ha presentato l’esperienza di suo papà, un partigiano che ce l’ha fatta, che è riuscito a salvarsi dagli orrori della guerra contribuendo a consegnarci un Paese libero e democratico”.

“La regia di Dario Caruso – conclude Sprio – è stata magistrale ed i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Quiliano hanno presentato una splendida performance che si è rivolta ed ha fatto riflettere i ragazzi più grandi presenti in sala, ovvero i neo maggiorenni. Al termine dello spettacolo questi ultimi sono stati invitati a salire sul palco dove è avvenuta la consegna, direttamente dalle mani del sindaco e in presenza di una parte significativa dell’amministrazione comunale ed una rappresentanza dell’ANPI locale, delle Costituzioni della Repubblica Italiana. Il sindaco Garbarini ha esortato i ragazzi ad impegnarsi a leggere la Costituzione, anche solo un articolo al mese, per comprenderne l’importanza. Essa, in quanto legge fondamentale dello Stato, garantisce i diritti fondamentali ma impone anche dei doveri ai cittadini fra cui la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi. In un’ottica di ulteriore esercizio di un percorso di inclusione oltreché di richiesta di adesione e rispetto dei valori e delle norme del nostro Paese fra i neomaggiorenni sono stati invitati anche alcuni ragazzi beneficiari del Progetto SAI i quali, benché non ancora cittadini italiani, vivono sul nostro territorio ed era corretto che fossero coinvolti in questa bella e significativa esperienza”.

In sala erano presenti l’Aned di Savona e le Associazioni del territorio ed in particolare l’aAssociazione Volontari AiB Albisola Protezione Civile, la Croce Verde Albisola, i Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia, gli Alpini alle quali va il ringraziamento dell’Anpi e dell’amministrazione comunale per aver collaborato.

I ragazzi che non hanno potuto partecipare alla cerimonia potranno ritirare la loro copia della Costituzione rivolgendosi alla portineria del Comune.