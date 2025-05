Albenga: volontari uniti per la pulizia delle spiagge e la sensibilizzazione ambientale

Ad Albenga, nella località di Vadino, il Centro Subacqueo Idea Blu ha ospitato un’iniziativa dell’associazione Plastic Free di grande valore ecologico e sociale. Ventitré volontari, tra adulti e bambini, si sono radunati con entusiasmo per ripulire le spiagge, raccogliendo circa 200 kg di rifiuti, tra ferro e materiali ingombranti.

Il mare ha restituito una grande quantità di detriti, molti dei quali trasportati dal fiume Centa. Come spesso accade, sono stati rinvenuti vasetti vuoti, vassoi di plastica, frammenti di teli agricoli destinati a diventare microplastiche, oltre a bottiglie di vetro e mozziconi di sigaretta.

L’iniziativa non si è limitata alla raccolta dei rifiuti, ma ha anche acceso una riflessione su ciò che ognuno può fare per contribuire alla tutela dell’ambiente. I volontari sottolineano l’importanza di:

– Partecipare a eventi di pulizia, per diffondere consapevolezza.

– Consumare meno e comprare meglio, ricordando che ogni oggetto acquistato prima o poi diventerà un rifiuto.

– Preservare le aree abbandonate, spesso trasformate in discariche a cielo aperto.

Affermano i volontari dell’associazione Plastic Free: ” Nonostante il tempo incerto, i volontari e le volontarie hanno dimostrato grande dedizione. Un ringraziamento speciale va ai genitori che hanno coinvolto i propri figli, trasmettendo loro valori preziosi attraverso l’esempio. Importante anche il supporto di SAT Servizi che ha provveduto allo spostamento dei rifiuti ingombranti, e del Comune di Albenga, insieme alle forze dell’ordine, con cui i volontari hanno potuto confrontarsi”.

“Questo evento è la dimostrazione che, con azioni concrete e una comunità coesa, è possibile fare la differenza. La speranza è che sempre più persone prendano parte a iniziative di questo tipo, facendo propria la responsabilità di proteggere il nostro ambiente”.