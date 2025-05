Albenga, via libera dal Consiglio comunale all’avanzo di amministrazione: 800mila euro per la depurazione

Albenga. Durante il Consiglio comunale l’amministrazione comunale di Albenga ha comunicato la destinazione dell’avanzo. A illustrare la pratica la vice sindaco e assessore Silvia Pelosi: “Ormai è sempre più chiaro che l’avanzo di cui parliamo non è dato da un mancato utilizzo dei fondi, ma da una corretta gestione amministrativa e dal lavoro degli uffici. Attraverso l’avanzo l’Amministrazione può fare scelte politiche importanti e rispondere alle necessità emerse”.

“Vorrei sottolineare come stiamo continuando a investire nelle scuole e nella messa in sicurezza degli immobili comunali (rifaremo il terrazzo che sta causando infiltrazioni) senza trascurare le manutenzioni del territorio e della messa in sicurezza idrogeologica del territorio attraverso la pulizia di rii e canali per cui, anche attraverso quanto riceveremo per le somme urgenze già anticipate durante gli ultimi eventi calamitosi, prevediamo lavorazioni importanti” aggiunge la vice sindaco.

“Aspetto molto importante è inoltre l’incarico che affideremo a un agronomo per la valutazione di tutte le alberature su tutto il territorio”.

“C’è di più, infatti l’amministrazione guarda al futuro attraverso le progettazioni necessarie per andare a reperire fondi (regionali, statali, europei). A tal proposito abbiamo previsto 100 mila euro per gli incarichi professionali e 150 mila euro per la progettazione dell’arginatura del Carenda che abbiamo affidato a un professionista che si occuperà di effettuare uno studio per la fattibilità tecnico/economica di tutto il Carenda e i progetti esecutivi per i singoli tratti per i quali stiamo già lavorando per il finanziamento delle opere”.

“Non possiamo tralasciare gli 800 mila euro in entrata che provengono dai fondi accantonati per la depurazione che saranno necessari per il collettamento dei reflui di Vadino alla depurazione e i 100 mila euro per il sociale” conclude Silvia Pelosi.

La delibera è stata votata favorevolmente dalla maggioranza mentre la minoranza ha votato contraria.