Albenga, Torre Civica pronta ad ospitare “Essere un fiore”: domani l’inaugurazione della mostra e della monografia dell’artista Arianna Lion

Albenga. “Essere un fiore è profonda responsabilità. Fiorire è il fine” – Emily Dickinson. Un fiore non sboccia mai per caso: è l’esito di un percorso, la manifestazione visibile di una forza interiore silenziosa ma inarrestabile. È con questa consapevolezza che Arianna Lion, pseudonimo di Arianna Rossello, conduce la sua ricerca artistica trasformando simboli, ricordi e gesti in opere che custodiscono la memoria di un’intera vita.

La mostra “Essere un fiore”, a cura di Gabriele Cordì, inaugura il 24 maggio ad Albenga e propone un viaggio emozionale attraverso le creazioni di un’artista che fa del proprio vissuto un atto poetico e universale. Dai melograni ai mandala, ogni elemento diventa metafora e connessione tra materia e spirito, tra tempo e coscienza. Le opere di Arianna Lion non sono mai solo visioni: sono rivelazioni.

Artista e docente, Arianna Lion insegna scenografia e scultura presso il Liceo Artistico “Giordano Bruno” di Albenga, dove trasmette ai giovani non solo competenze tecniche, ma anche un profondo senso di ricerca interiore ed espressiva. Con “Essere un fiore” l’artista invita a osservare la vita come un giardino in cui ogni esperienza, ogni ricordo e ogni emozione può trasformarsi in arte, in fiore, in verità condivisa.

Precedentemente alla mostra (ubicata presso la Torre Civica di Albenga in Piazza San Michele), nella Sala Quadrata di Palazzo Oddo (sempre nella città ingauna) verrà presentato anche il libro titolato proprio “Essere un fiore”, monografia curata da Gabriele Cordì pubblicata da Sagep Editori.

L’esposizione delle opere di Lion, nei giorni seguenti all’inaugurazione, sarà visitabile mercoledì, venerdì, sabato, domenica dalle ore 15:30 alle 19:00.