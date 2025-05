Albenga, sicurezza sotto la lente: il 23 maggio incontro tra sindaco e Prefetto dopo l’accoltellamento

Albenga. L’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, in via Michelangelo, ha riportato al centro del dibattito la questione della sicurezza ad Albenga.

Un ragazzo sudamericano di 22 anni è stato colpito con un fendente alla schiena, in un episodio che, stando alle prime ricostruzioni, lo avrebbe visto bloccato da due persone mentre un terzo lo accoltellava. La vittima, che si trovava insieme ad alcuni amici, sarebbe stata coinvolta in una discussione con un altro gruppo, degenerata velocemente e in modo violento.

Soccorso prontamente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ed è in ripresa. Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Albenga che, in questa fase, mantengono però il massimo riserbo sulle indagini.

L’eco dell’episodio ha generato un acceso dibattito politico in città, spingendo il sindaco Riccardo Tomatis a una reazione decisa. Oltre a esprimere vicinanza alla vittima e un plauso alle Forze dell’Ordine, il primo cittadino ha subito richiesto un incontro urgente al Prefetto per discutere di ordine e sicurezza pubblica.

La risposta è arrivata: l’incontro ci sarà e si terrà venerdì 23 maggio. Al centro del vertice in Prefettura non ci sarà solo l’episodio dell’accoltellamento, ma anche la messa a punto di un piano strategico per la sicurezza estiva.