Albenga. Brutto incidente poco prima di mezzogiorno quello che si è verificato ad Albenga in via Leonardo Da Vinci. Il tamponamento ha visto convolto un pullman della Tpl e un mezzo per trasporto disabili della Croce Bianca di Alassio.

Tre persone ferite: i due autisti e la signora che era sul mezzo della Croce Bianca di Alassio.

Sul posto i vigili del fuoco di Savona (sez Albenga), la Croce Bianca di Albenga, la Polizia locale di Albenga e un’automedica.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso e la messa in sicurezza poiché il mezzo della Croce Bianca ha perso olio dal motore. Ma dalle informazioni ricevute si provvederà, in breve tempo, alla riapertura del tratto a senso unico alternato.

I feriti sono stati trasportati tutti e tre in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Dopo l’intervento dei tecnici, il pullman della Tpl è ripartito.