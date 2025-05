Albenga, possibile cambio di deleghe in maggioranza: Cangiano potrebbe lasciare l’Agricoltura. Passino in pole?

Albenga. Possibile cambio di deleghe in vista all’interno dell’amministrazione comunale di Albenga. Secondo quanto trapelato da alcune fonti ben informate, il consigliere Giorgio Cangiano, il più votato alle ultime elezioni (680 preferenze personali), potrebbe lasciare la delega all’Agricoltura, mantenendo invece quelle alla Sanità e alla valorizzazione dell’isola Gallinara.

Una possibilità che era già emersa circa un mese e mezzo fa, durante l’ultimo Tavolo Verde, l’appuntamento periodico tra l’amministrazione, le associazioni di categoria e gli imprenditori agricoli della Piana ingauna. In quell’occasione, ai presenti era stata prospettata l’ipotesi che Cangiano potesse cedere la delega a un collega di maggioranza. Da allora, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali e la questione è rimasta in stand-by.

Dall’amministrazione albenganese, per ora, bocche cucite e nessuna smentita ufficiale sull’ipotesi della cessione della delega. Al momento, quindi, non è chiaro se e quando il passaggio avverrà, ma tra i nomi che circolano come possibile successore figura Alberto Passino, attuale presidente del consiglio comunale. Anche questa, però, resta un’ipotesi, senza conferme.

Cangiano, figura molto stimata e presente su più fronti — ha partecipato anche all’ultima tornata elettorale regionale, ottenendo un ottimo risultato personale pur senza entrare in consiglio — potrebbe quindi scegliere di concentrarsi maggiormente sul tema della sanità, soprattutto in un momento in cui il dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera, compreso il futuro dell’ospedale di Albenga, è particolarmente acceso.

Per ora, dunque, il cambio resta un’ipotesi, anche se le voci che si rincorrono sembrano essere sempre più insistenti. Saranno le prossime settimane a chiarire se si tratta soltanto di una valutazione interna alla maggioranza o di una decisione già presa, per la quale si sta semplicemente individuando la figura a cui affidare la delega.