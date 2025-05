Albenga, Podio: “Maggioranza perde pezzi. Senza numeri per approvare una delibera, consigliera Vullo si smarca dal gruppo”

Albenga. “Quello che è successo nel consiglio comunale di ieri sera, lunedì 19 maggio, è molto grave e rappresenta un fatto politico da non sottovalutare: la maggioranza non ha avuto i numeri per approvare una delibera. Quando succede una cosa del genere, bisogna avere l’umiltà di fare un passo indietro, fermarsi e cercare un punto di incontro con la minoranza. Invece no: questa maggioranza è talmente divisa e incapace di dialogare che ci ha costretto ad abbandonare l’aula”. Lo dichiara Nicola Podio, consigliere comunale di minoranza di Albenga.

“E sia chiaro – spiega -, i numeri per governare devono averli loro, non può essere la minoranza a garantire la tenuta di chi non sa tenere insieme nemmeno i propri consiglieri. Se sono spaccati, se non riescono a garantire la governabilità della città, ce lo dicano apertamente: siamo pronti a dare una mano, ma non possiamo e non vogliamo essere complici di decisioni prese in modo arrogante e senza confronto. A conferma di tutto questo c’è un altro fatto politico evidente: durante il voto sull’intitolazione di una piazza ai Martiri delle Foibe – una proposta che abbiamo firmato insieme a Guido Lugani, Marina Casa, Roberto Tomatis, Diego Distilo e Ginetta Perrone – la consigliera di maggioranza Barbara Vullo si è astenuta, prendendo le distanze dal suo stesso gruppo”.

“Anche questo è un segnale chiarissimo di una spaccatura interna che ormai non possono più nascondere. Una maggioranza divisa, senza numeri, senza coesione e senza capacità di governare”, conclude Podio.