Albenga, Lungocenta Croce Bianca: cantiere lungo 5 anni e i dubbi dei residenti. Il Comune rassicura: “Inizio dei nuovi lavori in estate”

Albenga. Sono trascorsi quasi 5 anni da ottobre 2020, quando la furia delle acque del fiume Centa impose la chiusura totale del Lungocenta Croce Bianca, arteria vitale per Albenga.

Una cicatrice lunga e dolorosa per la viabilità cittadina, lenita solo in parte dalla riapertura parziale avvenuta a febbraio 2025, ma che continua a generare frustrazione e dubbi tra i residenti della zona, che si interrogano sul futuro e chiedono la riapertura completa della strada.

“La lentezza dei lavori è il nodo cruciale, – hanno spiegato ai microfoni di IVG, – alimentata dal fatto che, da diverse settimane il cantiere appare fermo, con operai del tutto assenti. E sono persino spuntate erbacce e fiori tra la ghiaia del tratto interdetto”.

Il Comune di Albenga ha quindi tenuto a fare chiarezza sulla situazione, annunciando che l’obiettivo è “l’inizio dei nuovi lavori entro l’estate” per poi arrivare, tempi tecnici permettendo, alla riapertura totale e definitiva.

Un percorso, quello per la riapertura, caratterizzato da un iter lungo e complesso, con le competenze che, come spesso accade, hanno visto il ‘rimbalzo’ tra Regione Liguria e Comune. Ripercorriamo, in sintesi, la cronistoria di questi (quasi) 5 anni.

GLI EVENTUALI ALLUVIONALI DEL 2020 E LA CREPA

Era la notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, quando un’ondata straordinaria di maltempo si abbatté sul comune ingauno, tra allagamenti e danni diffusi. E proprio quando il peggio sembrava passato, un’enorme crepa divise il Lungocenta Croce Bianca: lesione che, con il passare delle ore, continuava ad allargarsi.

Provvidenziale in quell’occasione fu l’intervento del sindaco Riccardo Tomatis che, nonostante non fosse di competenza comunale, decise di firmare immediatamente un’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza urgente, cui seguì l’installazione di un sistema di monitoraggio continuo.

DA ALLORA, UN’ATTESA LUNGA QUASI 5 ANNI

Per anni, poi, l’area è rimasta interdetta, tra studi, progetti e iter burocratici. Solo nel maggio 2023, a più di due anni e mezzo dall’evento calamitoso, è stato finalmente consegnato alla ditta Perrone Costruzioni il cantiere per il ripristino dell’argine. L’intervento, in questo caso di competenza di Regione Liguria e finanziato con circa 2,6 milioni di euro, prevedeva la sistemazione di circa 250 metri di argine dissestato.

I lavori sono iniziati a luglio 2023, ma si sono rivelati complessi a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali e della necessità di studi e indagini approfondite, incluse operazioni subacquee nell’alveo del Centa. La conclusione di questa fase era prevista per i primi mesi del 2024. Ed effettivamente così è stato, con l’opera di ripristino dell’argine collaudata e consegnata al Comune di Albenga a fine 2024.

Questo passaggio ha permesso la riapertura parziale del Lungocenta Croce Bianca a febbraio 2025, nel tratto tra l’intersezione con via Fiume e via XXV Aprile, a senso unico da monte in direzione mare.

COSA MANCA? L’ULTIMO “TASSELLO”

E arriviamo ai giorni nostri, con la “palla” oggi in mano al Comune di Albenga. L’obiettivo della riapertura completa dipende da un ulteriore intervento, proprio di competenza comunale: la canalizzazione delle acque bianche (sempre in capo al Comune sarà anche l’asfaltatura).

Ed ecco il motivo per cui il cantiere oggi appare “fermo”: il progetto per l’opera è stato recentemente completato, visionato e discusso con gli uffici competenti di Regione Liguria, che dovranno poi provvedere all’autorizzazione.

A fare chiarezza ai microfoni di IVG è stato il sindaco Riccardo Tomatis: “Dopo aver ricevuto l’opera di ripristino dell’argine effettuato dalla Regione a fine 2024, abbiamo lavorato per definire il progetto della canalizzazione delle acque bianche, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità. Ad oggi, il progetto è stato completato e dovrà ricevere il nulla osta di Regione Liguria”.

Il primo cittadino, inoltre, ha assicurato che i fondi per l’esecuzione di questi interventi sono già disponibili: “Le somme per l’esecuzione dei lavori sono già a bilancio, grazie a devoluzioni di vecchi mutui, e non appena l’iter burocratico sarà ultimato, procederemo con l’affidamento dell’incarico e l’avvio dei lavori”.

Il ripristino completo della strada prevede anche la realizzazione di un marciapiede ed una pista ciclabile. La volontà del Comune resta quella di “restituire ai cittadini un’infrastruttura moderna e sicura nel più breve tempo possibile”, con l’obiettivo “di iniziare i lavori entro l’estate“.

Ovviamente l’obiettivo finale è la conclusione dei lavori sul Lungocenta Croce Bianca, che “rimane un obiettivo primario per l’amministrazione comunale”, affinché possa tornare a svolgere appieno il suo ruolo cruciale per la viabilità di Albenga e per la vita quotidiana dei residenti della zona, che restano in (vigile) attesa.