Albenga, l’amministrazione comunale: “Nessuno vieta i dehors nel centro storico, ma va sempre rispettato il regolamento”

Albenga. “Negli ultimi anni, il centro storico di Albenga ha vissuto una crescita significativa, con un aumento della qualità estetica e della vivibilità degli spazi pubblici. Uno degli aspetti più discussi riguarda la regolamentazione dei dehor”. Così, in una nota, l’amministrazione comunale albenganese.

“Va chiarito una volta per tutte: Albenga non vieta i dehor nel centro storico, ma ne disciplina l’installazione per garantire armonia con il contesto cittadino e tutelare il patrimonio artistico e architettonico – sottolineano -. Il regolamento comunale consente l’installazione di dehor aperti, pedane, tavolini, sedie, ombrelloni purché rispettino le normative vigenti. Tuttavia, viene posto un limite importante: sono vietate le strutture coperte e chiuse che creano un vero e proprio volume, poiché altererebbero la percezione dello spazio urbano”.

“Chi desidera installare un dehor deve seguire un iter preciso: ogni proposta deve essere autorizzata e sottoposta all’esame della commissione paesaggio e della Soprintendenza, responsabile della tutela dei beni culturali. Questo passaggio garantisce che ogni nuova struttura sia in linea con gli standard di conservazione del centro storico, assicurando un equilibrio tra sviluppo commerciale e rispetto del patrimonio. La regolamentazione attuale mira quindi a mantenere l’estetica e la funzionalità degli spazi pubblici, evitando eccessi che potrebbero compromettere l’identità del centro storico. Albenga continua a crescere, trovando un punto di incontro tra le esigenze dei commercianti e la necessità di preservare il fascino del suo cuore cittadino. Con regole chiare e rispettate, la città può garantire una convivenza armoniosa tra innovazione e tradizione”, concludono.