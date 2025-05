Albenga in tv, il 18 maggio la Città delle Torri protagonista di Linea Verde su Rai1

Albenga. La Città delle Torri torna protagonista in televisione. Una vetrina importante, questa volta rappresentata dalla trasmissione Linea Verde, dedicata alle eccellenze italiane.

Domenica 18 maggio, con inizio alle 12,20, su Rai1, è in programma una puntata dedicata alla Liguria, con un focus sulla città ingauna.

Cosa vedremo? Enogastronomia, cultura e scorci del centro storico: le riprese, avvenute dal 22 al 25 aprile scorsi, si sono concentrate sul Battistero, sul Museo Diocesano e non solo.

Non mancheranno ricetta tipiche (in particolare quella della torta verde) e una tappa in alcune aziende agricole del territorio.

“Una grande occasione di visibilità per la nostra città, per raccontare la sua storia, la sua bellezza, le sue tradizioni e il legame con il territorio”, hanno fatto sapere dal Comune ingauno.