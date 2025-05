Albenga, il 24 maggio incontro pubblico sull’ultima proposta di legge sull’immigrazione presentata da FdI

Albenga. “Prima di tutto i doveri” è il titolo dell’evento pubblico organizzato dai coordinamenti provinciali di Savona e Imperia Fratelli d’Italia per sabato 24 maggio alle 16.30 in vico della piazza San Francesco 13 ad Albenga.

Una delegazione formata dal coordinatore provinciale di Savona Claudio Cavallo, dal coordinatore provinciale di Imperia Gianni Berrino, dall’assessore regionale al turismo Luca Lombardi, dal capogruppo in consiglio regionale Rocco Invernizzi, dalla consigliera regionale racconterà l’ultima proposta di legge elaborata da Fratelli d’Italia.

“Fino ad ora lo Stato ha consegnato a chi arriva in Italia solo una lista dei diritti. Da adesso dovranno essere chiari anche i doveri. Qui si devono rispettare le nostre leggi – spiegano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa – La proposta di legge mira a modificare il decreto legislativo 25 del 2008, aggiungendo all’opuscolo informativo che attualmente viene consegnato ai migranti una Carta dei doveri chiara e dettagliata: rispetto delle norme italiane, tutela della donna, e conseguenze concrete – come la revoca della protezione per chi trasgredisce”.

“Questa misura – si sottolinea – rappresenta il primo passo di una campagna mirata a promuovere una reale integrazione fondata sul rispetto reciproco, che ha come precondizione l’adesione al modello valoriale e ordinamentale della Repubblica”.

I dettagli della proposta di legge saranno illustrati in occasione dell’iniziativa ad Albenga.