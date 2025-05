Albenga, guasto alla rete Tim in via degli Orti e via Trieste: linea ripristinata

Albenga. È stato risolto il guasto alla rete Tim che, per oltre una settimana, ha lasciato senza connessione internet decine di utenti nella zona di via degli Orti e via Trieste ad Albenga, causando disagi a residenti, attività commerciali, uffici e banche.

Questa mattina, lunedì 27 maggio, diversi tecnici Tim sono intervenuti sul posto e, intorno alle 11.30, la linea è tornata operativa. Il disservizio, segnalato da giorni e oggetto di numerose lamentele, aveva paralizzato molte attività, creando non pochi problemi soprattutto a chi fa affidamento quotidiano sulla connessione per lavorare.

Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che nei giorni scorsi aveva sollecitato un pronto intervento da parte di Tim per accelerare la risoluzione del problema.

Con il ripristino della linea, ora si apre la fase delle richieste di risarcimento danni: molti utenti, sia privati che aziende, si preparano a chiedere un indennizzo per il blackout prolungato.