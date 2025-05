Albenga, ecco come richiedere i contributi per i danni da maltempo del 2024

Albenga. A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Albenga nei giorni dal 5 all’8 settembre 2024 e il 16, 17, 26 e 27 ottobre 2024, la Regione Liguria ha definito le procedure attuative per il riconoscimento di contributi a favore dei privati danneggiati.

Con il Decreto del Commissario Delegato n° 1 del 14 aprile 2025, le Amministrazioni Comunali hanno acquisito la competenza sulla gestione delle domande di contributo, rivolte a famiglie, persone fisiche e associazioni senza scopo di lucro.

Tipologie di contributo disponibili

– Misura 1 – Contributo per l’immediato sostegno, destinato esclusivamente alle prime case che hanno subito danni compromettendone l’integrità funzionale. L’importo massimo è di 5.000 euro per beneficiario.

– Misura 2 – Ricognizione dei fabbisogni per ulteriori danni, utile per la valutazione di risorse future da parte dello Stato.

IMPORTANTE: Non rientrano tra le spese ammissibili i danni subiti da veicoli, auto o moto e possono procedere solo i cittadini che hanno già segnato i danni in precedenza.

Modalità di presentazione della domanda:

I cittadini che hanno già segnalato i danni in precedenza possono presentare la domanda modulo “B1” entro e non oltre il 9 giugno 2025.

Come inviare la domanda?

– Raccomandata: Comune di Albenga – P.zza San Michele n° 17 – 17031 Albenga

– PEC: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

– Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Per dettagli sulle modalità di compilazione, è possibile consultare l’ Allegato 1 del decreto regionale.

Maggiori informazioni: https://www.comune.albenga.sv.it/novita/notizie/procedure-attuative-a-favore-dei-privati-per-i-danni-occorsi-dagli-eccezionali-eventi-meteorologici/ oppure https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/59284:decretocommissario-delegato-1134-n-1-2025.html?Itemid=16522.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’ Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale del Comune di Albenga ai numeri 0182/562232 e 0182/562246, oppure scrivere a eccezionalieventimeteorologici@comune.albenga.sv.it.