Albenga, crolla un cactus in piazza Europa: area transennata

Albenga. Potrebbero essere state le forti raffiche di vento di ieri, martedì 21 maggio, a causare il crollo di un cactus posizionato accanto al fortino storico in piazza Europa ad Albenga.

La pianta è crollata improvvisamente sulla carreggiata, proprio all’incrocio con via Nazario Sauro, costringendo anche alcune auto a fermarsi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale ingauna che ha transennato l’area per motivi di sicurezza e per consentire la rimozione della pianta caduta. Una parte della piazza risulta attualmente non agibile.