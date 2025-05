Albenga, consigliere comunale e provinciale Distilo: “Concorso comunale in piena crisi, serve trasparenza e responsabilità”

Albenga. “Ho letto con forte sgomento cosa sta accadendo per un concorso pubblico in Comune ad Albenga”, dichiara Distilo, sottolineando l’incredulità per la gestione della procedura concorsuale. “È incredibile che l’amministrazione comunale, dopo la richiesta di accesso agli atti da parte di alcuni candidati, abbia già dato incarico a un legale per tutelarsi”, afferma il consigliere comunale Distilo.

Questa mossa, secondo il consigliere, lascia molti dubbi e alimenta il sospetto che qualcosa non sia stato gestito correttamente. “Qua qualcosa non torna, il sindaco dica alla città cosa è accaduto veramente e spieghi i motivi di questo insabbiamento del concorso”, afferma Distilo, chiedendo trasparenza e responsabilità.

Il consigliere evidenzia inoltre l’inaccettabilità di una situazione in cui “non è possibile utilizzare i soldi pubblici in questo modo e soprattutto non pubblicare una graduatoria per chi sa quale motivo”. Sono infatti 78 i candidati che hanno partecipato al concorso, ognuno con il sogno legittimo di ottenere un posto di lavoro stabile.

“Questa è veramente una brutta storia e soprattutto se qualcuno ha sbagliato qualcosa, paghi, non a carico dei cittadini”, aggiunge Distilo, richiamando il principio di correttezza e responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche.

Il consigliere non risparmia critiche all’attuale amministrazione comunale, definendola “l’ennesima incapacità amministrativa di questa giunta, dove è a capo un sindaco che ogni problema che si riscontra dichiara che non è colpa sua oppure che sono questioni tecniche”.

Infine, Distilo lancia un appello per un intervento urgente e trasparente: “È arrivato il momento di fare chiarezza su tutto e di dire pubblicamente cosa sta accadendo in Comune con i dipendenti, anche perché storicamente non si sono mai viste richieste di mobilità come in questo periodo”.