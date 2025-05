Albenga, concorso senza esito per l’area turismo: arrivano 4 richieste di accesso agli atti e il Comune nomina un legale

Albenga. Un concorso comunale, finalizzato all’assunzione (e a tempo pieno e indeterminato) di un “operatore esterno per l’area turismo”, si è trasformato in un vero e proprio labirinto. E apre le porte a sempre più probabili dispute legali.

A distanza di oltre due mesi dalla conclusione delle prove, che avevano visto la partecipazione di ben 78 aspiranti, infatti, il Comune di Albenga non ha ancora comunicato l’esito della selezione. Un’attesa snervante, che ha sollevato più di un dubbio tra i candidati, al punto da muoversi ufficialmente con l’intento di approfondire la vicenda e “vederci chiaro”.

L’iter del concorso, avviato con la pubblicazione del bando a fine 2024 e conclusosi con le prove a inizio marzo 2025, sembrava aver seguito i binari consueti. Ma la prolungata assenza di comunicazioni ufficiali ha spinto 4 dei 78 partecipanti a formulare una richiesta ufficiale di accesso agli atti.

La preoccupazione per un’ondata di potenziali ricorsi legali è emersa chiaramente da una nota del Segretario Generale e dirigente ad interim dell’Ufficio Personale, dello scorso 30 aprile, indirizzata al dirigente dell’Ufficio Affari Legali. Nella comunicazione, si evidenziava, – come scritto in una recente delibera di giunta, – “la necessità di conferire un incarico di patrocinio legale a difesa dell’ente, in sede giudiziaria e stragiudiziaria, anche in fase precontenziosa”, alla luce delle motivazioni alla base delle richieste di accesso agli atti (ipotizzando azioni di tutela e impugnazioni) e del loro numero significativo in rapporto ai partecipanti, elementi che fanno “ritenere probabile il radicarsi di uno o più contenziosi”.

Di seguito, la dichiarazioni in merito del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: “L’amministrazione non deve e non può entrare nel merito delle dinamiche concorsuali, pertanto, a fronte di numerose richieste di accesso agli atti, abbiamo nominato un soggetto terzo, esperto in materia, perché valuti le circostanze e indichi le misure da intraprendere”.

Questa mossa, da un lato appare una cautela necessaria per proteggere l’ente comunale da eventuali contestazioni, ma dall’altro, almeno in questa fase, contribuisce ad infittire il “giallo” sulla vicenda.