Albenga, concorso pubblico per la realizzazione dello stendardo del Palio

Albenga. E’ aperto un concorso pubblico per la realizzazione dello stendardo (il “Palio”) con tema “San Verano e il drago” che sarà assegnato come premio al quartiere vincitore in occasione del “Palio storico di Albenga 2025” in programma dal 17 al 20 luglio.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire, esclusivamente tramite consegna a mano, entro il giorno 17 giugno, alle ore 12.30 a protocollo un plico riportante la dicitura “CONCORSO PALIO STORICO DI ALBENGA 2025” contenente:

a. il bozzetto, in scala 1:5, in cui non devono essere presenti sigle, firme o comunque nessun segno di riconoscimento, dovrà sviluppare il tema “San Verano e il drago”, dovrà riportare la dicitura “Palio storico di Albenga 2025” e dovrà essere il più possibile simile all’opera definitiva. Non è preclusa alcuna forma di espressione artistica purché l’opera sia realizzata con una tecnica che ne assicuri la durata nel tempo. Non saranno accettate opere di grafica. Il bozzetto deve essere chiuso in una busta con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;

b. una “nota descrittiva” non firmata in cui si espliciti il significato della rappresentazione pittorica ideata, una dichiarazione che l’opera presentata è frutto della propria creatività, l’esplicitazione della tecnica pittorica, la dichiarazione che il palio sarà realizzato interamente a mano e un’autorizzazione alla riproduzione dell’opera. La nota deve essere chiusa in una busta con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;

c. generalità del concorrente (Nome Cognome – Indirizzo – Telefono – E-mail) e breve curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il tutto inserito in busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità le generalità.

Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto. La partecipazione al concorso è gratuita.