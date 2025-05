Alassio, Villa della Pergola e i suoi Giardini su Country Life Magazine

Alassio. Villa della Pergola e i suoi Giardini sono protagonisti di un ampio servizio sulla rivista britannica Country Life, pubblicata nel Regno Unito e riconosciuta tra le più autorevoli dedicate alla vita rurale, con articoli su giardini, antichità, belle arti e interviste a personalità di assoluto spicco. A firmare l’articolo, pubblicato sul numero dello scorso 14 maggio, è Charles Quest-Ritson, uno dei più autorevoli giornalisti orticoli del Regno Unito, il quale è stato recentemente ospite di Villa della Pergola con un gruppo di lettori di Country Life.

L’articolo, che ripercorre la storia di Villa della Pergola e dei suoi spettacolari Giardini, celebrandone il fascino, rende particolare omaggio alla spettacolare collezione di glicini e di agapanti e all’ingresso dei Giardini di Villa della Pergola tra i Partner Garden della Royal Horticultural Society, la più prestigiosa istituzione di orticoltura del mondo, il cui Patron è Sua Maestà Re Carlo III. Questo riconoscimento è stato celebrato lo scorso 10 maggio con una cerimonia istituzionale presso il Palazzo Comunale di Alassio, alla presenza, tra le numerose autorità e personalità di spicco, del console onorario del Regno Unito, avv. Denise Dardani.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, dichiara: “E’ un onore vedere la nostra città valorizzata su una rivista tanto prestigiosa e da una firma così autorevole come quella di Charles Quest-Ritson, grazie al fascino e al prestigio unico di Villa della Pergola e dei suoi spettacolari Giardini. Desidero rinnovare un ringraziamento sentito ad Antonio e a Silvia Arnaud Ricci per la loro dedizione e il loro impegno nel salvaguardare e valorizzare questo luogo meraviglioso, che rappresenta un patrimonio straordinario della nostra città, della Liguria e dell’Italia intera”.

Il vicesindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, aggiunge: “Mi unisco alle parole del sindaco nell’esprimere profondo orgoglio per questo riconoscimento, che giunge per di più in un momento particolarmente significativo: proprio in questo mese di maggio Alassio celebra i 150 anni del legame tra la città e la comunità britannica con la manifestazione ‘Alassio e gli Inglesi 1875-2025’. Il servizio pubblicato da Country Life è un ulteriore, prestigioso tassello per riaffermare Alassio come meta amata dai sudditi di Sua Maestà, non solo per il suo clima e per il suo paesaggio, ma anche per un patrimonio culturale e botanico che la rendono unica”.

“Siamo molto felici di questa prestigiosa citazione, che conferma quanto il riconoscimento come Partner Garden della Royal Horticultural Society sia importante non solo per noi, ma anche per Alassio e per la sua storica relazione con il mondo inglese – dichiara Alessandra Ricci, Giardini di Villa della Pergola – In un anno in cui la nostra Città celebra i 150 anni di questo legame speciale, il riconoscimento assume un significato ancora più profondo per tutta la comunità, custode di un patrimonio botanico e culturale unico. Siamo appena rientrati dal Chelsea Flower Show, l’evento orticulturale più importante al mondo, dove abbiamo preso parte all’evento dedicato ai Partner Garden. In questa occasione è stata proiettata l’immagine che abbiamo scelto per rappresentarci: una splendida veduta di Alassio e del suo golfo, incorniciata dai glicini in fiore. Non è stata una scelta casuale: abbiamo voluto che a rappresentarci fosse proprio Alassio, la nostra città e la nostra comunità, vista dai Giardini di Villa della Pergola. Un’immagine che racchiude simbolicamente il legame profondo tra i Giardini, il territorio e la sua storia. Un’immagine che si ricollega perfettamente al tema scelto quest’anno dalla RHS “Your Space, Your Story” un inno alle storie che le piante e gli spazi verdi raccontano delle nostre vite. Un tema che sentiamo profondamente nostro: la nostra è una storia di resistenza e resilienza della natura contro il cemento, di recupero storico e valorizzazione. È la storia di un luogo che ha saputo rinascere e di una comunità che ha scelto di credere nella bellezza e nella forza del verde. Una storia che vogliamo continui a vivere: viva Alassio, viva la natura!”.

Durante l’evento Chelsea Flower Show citato da Alessandra Ricci sono intervenuti Prunella Murray, Partner Garden Manager RHS; Clare Matterson, Direttore Generale RHS; e Keith Weed, Presidente della RHS e Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico. Alla cerimonia era presente anche l’ambasciatore del Giappone Hiroshi Suzuki.