Alassio, una pendolare: “Ogni mattina in stazione con la racchetta da tennis per sentirmi sicura”. Melgrati a IVG: “Scriverò al Ministero”

Alassio. “È un problema, scriverò al Ministero e nella riunione che faremo con il Questore e il Prefetto per la sicurezza, sicuramente indicheremo come argomenti critici la disponibilità degli agenti della Polfer, che con i numeri che hanno ad Albenga non riescono ad organizzare turni notturni. Chiederò un incremento al Questore, al Prefetto – ma anche al Ministero – del personale, se non altro nella stagione estiva, per organizzare turni notturni”. Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati, in esclusiva a IVG, fa il punto della situazione sulla sicurezza della stazione alassina.

Dopo aver scritto a RFI per chiedere la chiusura notturna della stazione, il sindaco di Alassio, di fronte alle continue segnalazioni di cittadini e pendolari, prova a muovere tutte le leve possibili, anche perché la stazione non è sotto la “giurisdizione” del Comune di Alassio, ma è di competenza di RFI.

Diversi gli episodi segnalati dai pendolari. Non ultimo, quello di una lettrice alassina che si è rivolta a IVG per raccontare la sua esperienza quotidiana: “Prendo il treno ogni mattina dal binario 1 – racconta – e ormai mi trovo ogni giorno davanti 6-7 senzatetto. Questa mattina (28 maggio, ndr), erano almeno 7. E mi aspetto che con l’estate andrà anche peggio”.

Oltre allo slalom tra le varie persone accampante lungo le scale che portano al binario, la donna segnala anche la presenza di un animale: “C’è sempre un pitbull – sottolinea -. Io non ho nulla contro questi cani, anzi. Ma so che in passato ci sono stati episodi poco piacevoli. L’animale è legato, ma in modo che se si alza e qualcuno passa vicino, può comunque attaccare”.

E ancora: “Tutti i santi giorni devo andare al treno con l’ansia, Devo portarmi dietro una racchetta da tennis per difendermi. È questa la vita che dobbiamo fare ogni mattina?”. Secondo la pendolare, la presenza delle forze dell’ordine sarebbe pressoché inesistente: “In tre anni non ho mai visto un agente di Polfer al mattino. E prendo il treno lì ogni giorno. Solo a luglio e agosto si vede qualcosa. Ho chiamato la polizia di Alassio, ma mi hanno detto che loro possono solo invitare queste persone ad allontanarsi, e poi però tornano puntualmente dov’erano prima”.

Come detto, il sindaco Melgrati aveva già scritto nei mesi scorsi a RFI per chiedere la chiusura notturna della stazione: “Avevo chiesto alle Ferrovie la chiusura della stazione di notte per evitare accampamenti di senzatetto, anche dopo un episodio di un’aggressione con un cane, che è stato sequestrato e affidato al canile. Le Ferrovie allora ci avevano scritto che era impossibile chiuderla perché si doveva usare un altro tipo di serramento per la porta di ingresso e serviva l’autorizzazione della Sovrintendenza”.

“Sono passati mesi – conclude il sindaco Melgrati – ho riformulato la domanda alle Ferrovie per iscritto e non ho ancora ricevuto risposta, ma leggiamo sui giornali che le Ferrovie non sono disponibili, ad oggi, a chiudere la stazione. A questo punto, scriverò al Ministero e chiederò al tavolo per la sicurezza un incremento dei controlli”.

Nel frattempo, i pendolari alassini continuano a denunciare un clima di insicurezza. E in attesa di risposte concrete, c’è chi, ogni mattina, prende il treno “armato” di una racchetta da tennis.