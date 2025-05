Alassio, presentato il tour estivo 2025 della trasmissione Sky “Calciomercato – L’Originale”

Alassio. Ieri, venerdì 9 maggio, presso il Teatro della Fortuna di Fano, è stato presentato il tour estivo 2025 della nota trasmissione Sky “Calciomercato – L’Originale”, che dal 21 al 25 giugno sarà trasmessa in diretta dal Ponente savonese.

“Dopo il successo dell’anno scorso, siamo entusiasti di ospitare nuovamente ad Alassio, il prossimo giugno, la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale, che riporterà la nostra città sotto i riflettori nazionali in diretta su Sky Sport – sottolinea il vicesindaco e assessore al Turismo Alassio Angelo Galtieri – L’esperienza dello scorso anno è stata molto positiva e ha dimostrato al meglio quanto il connubio tra sport, spettacolo e promozione territoriale realizzata in collaborazione con altre località possa rappresentare un volano di grande valore per l’economia e la valorizzazione delle nostre eccellenze. Alassio, con Pietra Ligure e Finale Ligure, torna quindi a fare rete per raccontare le bellezze della nostra costa e dell’anfiteatro collinare, l’ospitalità che la città sa offrire con una proposta turistica completa, capace di coniugare relax, cultura, sport, intrattenimento, natura ed enogastronomia. Quella che stiamo per vivere sarà dunque un’occasione straordinaria per mostrare nuovamente, attraverso una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano, sportivo e non solo, tutto ciò che rende il nostro territorio la destinazione perfetta da raggiungere in ogni stagione dell’anno”.

Il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri era presente ieri a Fano, in rappresentanza anche dei comuni di Finale Ligure e di Pietra ligure.

“La prestigiosa vetrina offerta anche quest’anno da Sky Sport alla nostra Riviera – dichiara il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri – rappresenta un’opportunità straordinaria di promozione turistica, ma allo stesso tempo è la riprova del valore e dell’appeal del nostro territorio nel panorama nazionale. Tra mare ed entroterra, outdoor e cultura, natura e gusto, eventi e benessere, la vocazione di Finale Ligure per un turismo attivo e consapevole si esprime in ogni stagione, ed è proprio questa la nostra forza: un’esperienza completa, da vivere 365 giorni l’anno, che si arricchisce continuamente anche grazie al dialogo, alla collaborazione e all’integrazione strategica con i Comuni vicini. Il comprensorio esteso della Finale Outdoor Region, conosciuto in tutto il mondo per i suoi sentieri, mountain bike trail e pareti da arrampicata, ma anche per gli eventi sportivi di richiamo internazionale, ne è l’esempio forse più eclatante. La riconferma dell’iniziativa Sky Calcio Mercato diventa così anche un’ulteriore riconferma che uniti si vince sempre e che insieme possiamo diventare ancora più attrattivi”.

“Ancora una volta e per il secondo anno consecutivo, all’insegna di una proficua collaborazione tra Comuni sostenuta dalla Regione Liguria e animata dalla vivace partecipazione delle nostre imprese, il nostro territorio si illumina grazie alla risonanza mediatica di un evento straordinario come ‘Calciomercato l’Originale’ di Sky Sport” – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo Daniele Rembado – Pietra Ligure, insieme al suo comprensorio, è una meta votata all’outdoor riconosciuta e consolidata a livello internazionale tanto che quest’anno, proprio nel week end del 10 /11 maggio, vi si disputa l’UCI Enduro World Cup, prima tappa della Coppa del Mondo di Enduro stagione 2025 – continuano De Vincenzi e Rembado – E’ una destinazione ideale in ogni stagione dell’anno dove, grazie alle numerose e moderne strutture sportive e ad una rete sentieristica molto sviluppata, la passione per lo sport si sposa con un’offerta culturale ed enogastronomica di prim’ordine che trova testimonianza nella ricca proposta di eventi e manifestazioni di grande interesse e di alto livello come, sempre quest’anno, la ormai celebre Rassegna internazionale delle infiorate artistiche “Pietra Ligure InFiore” che, nell’ultimo fine settimana di maggio, trasformerà il nostro centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, animato da installazioni floreali straordinarie e coinvolgerà quasi mille maestri infioratori provenienti 48 città italiane e 14 nazioni straniere” – proseguono – Eventi come ‘Calciomercato l’Originale’ rappresentano una vetrina eccezionale per la bellezza e la vitalità del nostro territorio e, forte del grande successo dello scorso anno, questa prestigiosa trasmissione contribuirà a dare ancora maggiore visibilità a tutto il nostro splendido territorio, amplificandone la risonanza a livello nazionale”, concludono il sindaco e l’assessore.

CALENDARIO PRESENZE TALENT

LUNEDI 23

MASSIMO GOBBI

FEDERICO ZANCAN

MARCO BUCCIANTINI

LORENZIO MINOTTI

MARTEDI 24

PAOLO CONDO’

MASSIMO GOBBI

BEPPE BERGOMI

MARCO BUCCIANTINI

MERCOLEDI 25

MASSIMO MARIANELLA

PAOLO CONDO’

ALDO SERENA

MAURO TASSOTTI

GIOVEDI 26

RICCARDO MONTOLIVO

GIANCARLO MAROCCHI

GIANFRANCO TEOTINO

MAURIZIO GANZ