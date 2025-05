Alassio in lutto per la scomparsa di Nino Moirano, storico commerciante e “Re dei panini”

Alassio. Sì è spento ieri, all’età di settant’anni, Nino Moirano, noto commerciante di Alassio che per tanti anni ha gestito un negozio di alimentari di fronte al palazzetto dello sport nella zona della Fenarina.

Trovandosi vicino alle scuole, è stato una figura di riferimento per tanti studenti e lavoratori che all’ora di pranzo convergevano tutti presso la sua attività per gustare uno dei suoi celebri panini. Anche per questo, Nino era noto come “Il re dei panini”.

“Non era solo un commerciante ma una persona dal cuore grande, sempre disponibile e sorridente con tutti – ricorda chi lo ha conosciuto – Una scomparsa che lascia un profondo vuoto nel cuore non solo dei suoi familiari, ma anche di tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato”.

Oltre alla moglie Monica, Nino lascia la sorella Daniela con Carmelo e i suoi amatissimi nipoti Martina, Michela, luca e Davide.

Il rosario sarà recitato sabato 17 maggio alle 20.30 presso la chiesa San Giovanni battista (zona Fenariana) e domenica 18 alle 18 presso il Santa Corona di Pietra Ligure. Il funerale sarà celebrato lunedì 19 alle 14.30 presso la chiesa di San Giovanni Battista ad Alassio.